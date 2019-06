Congreso: así se vive el debate sobre la cuestión de confianza

La mañana de este martes, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, sustentó ante el Congreso de la República la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo por seis de los doce proyectos que componen la reforma política.

El vocero de la Bancada Liberal, Gino Costa, ratificó la posición de su agrupación de otorgar el voto de confianza al Gabinete Ministerial, en defensa de la reforma política.

“La Bancada Liberal está a favor de la reforma política y a favor de darle la confianza”, aseguró Gino Costa.

A su turno, el congresista Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) señaló que el voto de su agrupación será a conciencia y de acuerdo con lo que les indiquen sus electores.

“Votaremos como corresponde a nuestra conciencia, lo que nos dicen los electores y no como lo que dice el señor (Martín) Vizcarra que, al fin y al cabo, es un accesitario”, manifestó.

El vocero de Alianza para el Progreso, César Vásquez, precisó que no empujarán al país “hacia un abismo”, negando la confianza y dando la posibilidad al cierre del Parlamento.

“No vamos a empujar al país hacia un abismo porque cerrar el Congreso, por más popular que sea, va a generar un clima de inestabilidad política que afectará la economía del país. Hay momentos como este en que un político serio no debe buscar el aplauso fácil y momentáneo, sino debe buscar trascender en la historia”, dijo.

Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, manifestó que su agrupación está a favor de la reforma política, pero “consensuada” y con respeto hacia el Congreso de la República.

“Sí, estamos por la reforma política, pero consensuada. Por una reforma política donde se respete al Congreso de la República, donde se respete a cada uno de los congresistas acá presentes, no estamos pidiendo otra cosa, pedimos respeto”, precisó.

Jorge Meléndez, vocero de Peruanos por el Kambio, exhortó a sus colegas a otorgar el voto de confianza, enmarcado en “plazos y materias específicas”.

“Si no cambiamos nuestro sistema político nada va a cambiar en este país. Hago un llamado a mis colegas a que demos un voto de confianza, pero un voto de confianza enmarcado dentro de los plazos y materias específicas para que la población tenga confianza en nosotros”, refirió.

El legislador Lucio Ávila, portavoz de Cambio 21, señaló que tras un debate en su agrupación, otorgarán el voto de confianza.

“En cambio 21 hemos debatido esta petición de confianza no hace una hora, no hace un día, hasta en tres oportunidades y hemos evaluado por conciencia y por unanimidad hemos acordado respaldar la petición de confianza que se ha solicitado”, dijo.

Una posición contraria tuvo la agrupación Nuevo Perú, cuyo vocero Richard Arce aseguró que no darán el voto de confianza al Ejecutivo porque consideran que la reforma política no prosperará mientras haya mayoría fujimorista en el Congreso.

“Estamos de acuerdo con esa reforma política, pero no creemos que este Congreso -con mayoría fujimorista – pueda hacer las modificaciones de esta reforma política, por ende, lo más lógico y haciendo un sacrificio frente a la población es que no le vamos a dar el voto de confianza [al Ejecutivo]. Es mejor que se disuelva este Congreso, no hay otra alternativa frente al país para cambiar esta situación de impunidad”, acotó.