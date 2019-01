Cuculiza: me da pena Fuerza Popular y no hay disciplina ni principio de autoridad

La excongresista Luisa María Cuculiza afirmó que la actual situación de Fuerza Popular le da “mucha pena” y remarcó que no existe disciplina no existe ni el principio de autoridad en el partido que lidera Keiko Fujimori.

“Antes éramos una bancada muy unida, muy respetada entre nosotros. No había esos problemas de que me peleo contigo o me salgo del partido porque me peleé con la otra. Parece que no existe disciplina no existe ni el principio de autoridad”, expresó en diálogo con RPP Noticias.

Cuculiza remarcó que si se censuraba al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, hubiese dado “una nefasta imagen” no solo ante los peruanos, sino ante el mundo, aunque le pidió al titular del Legislativo “más tranquilidad”.

“Salaverry tiene que tener más tranquilidad, empezando para responder las cosas. A veces se ofusca o es muy tosco. Por más que uno tenga poder, no puede perder la humildad y que el poder te embrutezca”, expresó.

Sobre la reciente renuncia de cinco congresistas, incluido el propio Salaverry, Cuculiza aseguró que se debe a la “inexperiencia” de la gente que ha entrado al Parlamento en el actual periodo legislativo (2016-2021).

Ante la posibilidad de volver al Congreso, como lo sugirió Rosa Bartra, la exministra de la Mujer dijo que lo “pensaría mil veces”. “En mi época era lindo trabajar en política, pero cuando te encuentras con una política donde hay enfrentamientos, lisuras e insultos, no”, aseveró.

Cuculiza también señaló que espera que Fuerza Popular“no empiece a morir” y dijo que nunca en su vida ha visto hablar en el Parlamento a Glider Ushñahua, uno de los cinco renunciantes al fujimorismo junto a Salaverry.

Respecto a Keiko Fujimori, Cuculiza enfatizó que “se dejó llevar por las impresiones de la gente que le rodeaba”. “Eso es malo. No puedes perder el principio de autoridad, tú eres la responsable de lo que haces y de lo que dices”, sentenció.