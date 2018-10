Cuculiza a Keiko y Kenji Fujimori: "Dejen la majadería por un momento"

La excongresista Luisa María Cuculiza insistió en su pedido para que se mantenga vigente el indulto humanitario que recibió Alberto Fujimori, por considerar que se encuentra muy delicado de salud. Además, pidió a los dos hijos del ex presidente, Keiko y Kenji Fujimori, que dejen la enemistad de lado por el bien de su padre.

“Entren los dos al cuarto de su padre juntos. Dejen la política, dejan la majadería por un momento. Esa va a ser la mejor medicina, no sean necios”, fue el mensaje que les dio en declaraciones a ATV.

Luisa María Cuculiza comentó que pudo conversar con el exjefe de Estado, quien permanece desde hace dos días en la Clínica Centenario, y consideró que su regreso a la cárcel significaría empeorar su situación.

“(Alberto Fujimori) me dijo: Lo único que quiero es que me dejen tranquilo. Me movía el alma ver encerrado a Alberto Fujimori. Basta de vivir en el odio, el indulto es perdón”, comentó.

La ex parlamentaria reiteró que “por humanidad” se debería descartar la decisión que tomó la Corte Suprema de anular el indulto humanitario que Alberto Fujimori recibió de manos de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).

“En cualquier momento le da un infarto. Su corazón no recibe suficiente sangre, su cáncer de lengua ha recrudecido. No sé qué quieren. Dejen en paz a ese pobre hombre, por humanidad”, concluyó Luisa María Cuculiza.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema atendió, a través de un recurso de control de convencionalidad, el pedido que presentaron los deudos de los casos Barrios Altos y La Cantuta y dispuso que se anule el indulto humanitario de Alberto Fujimori para que siga cumpliendo con su sentencia de 25 años de prisión efectiva.