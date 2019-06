Cuatro bancadas piden invitar a más especialistas a la Comisión de Constitución

Las agrupaciones de Nuevo Perú, Peruanos por el Kambio, Frente Amplio y la Bancada Liberal solicitaron a la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra (Fuerza Popular) que se considere a diversos especialistas en el debate del proyecto del Ejecutivo sobre la reforma política, referido a la cuestión de confianza.

Sin embargo, previo al inicio de la sesión y a través de las redes sociales, anunciaron que no participarían de la sesión programada para hoy debido a que su pedido no se había considerado.

“El sábado le solicitamos que en la sesión programada para el día de hoy se garantice la más amplia pluralidad de voces en el debate de expertos sobre la cuestión de confianza”, indicaron a través de un oficio dirigido a Bartra.

“Con dicho fin, y a su solicitud, le hicimos llegar los nombres de algunos constitucionalistas que consideramos podían ser invitados para enriquecer el debate, a saber, Pedro Cateriano, David Lobatón y Omar Cairo. Los tres habían manifestado su disposición de asistir a la sesión de la comisión programada para el día de hoy, siempre y cuando se les hiciera llegar la invitación correspondiente. Lamentablemente ninguno de los mencionados ha sido invitado”, agregaron.

Iniciada la sesión, Alberto Quitanilla (Nuevo Perú) pidió que se suspenda el debate para que se pueda admitir a estos constitucionalistas; sin embargo, Bartra aclaró que los especialistas que acuden a dicho grupo de trabajo están seleccionados en base a su conocimiento integral sobre el tema.

“Nosotros no invitamos en base a la posición personal o profesional o institucional que tenga cada uno sino en base al conocimiento integral sobre el derecho constitucional y los temas que nosotros vamos a discutir. No hacemos una invitación en base a cómo piensan en este momento, es más, la invitación y el debate sobre este artículo con la presencia de expertos en el tema estaba programada no por la coyuntura sino por el estadio procesal del proyecto de ley en el cual nos encontramos. Sin embargo, vamos a tomar en cuenta lo que dicen, esperamos que el debate no se agote el día de hoy”, refirió.

Las congresistas Lourdes Alcorta y Luz Salgado, de Fuerza Popular, también se mostraron a favor de que se invite a expertos a propuesta de todos los integrantes de la comisión.

“Que este abanico se abra a posiciones que no sean de un solo lado, todos los congresistas tienen derecho a proponer un nombre. Yo propongo que venga Pedro Cateriano. No es un tema de simpatías o antipatías, es un tema que tiene que haber una posición de todas las partes”, dijo Alcorta.

“Sí estamos seguros que necesitamos esta información para tomar las mejores medidas que van a cambiar la Carta Magna de nuestro país, la ley de leyes”, dijo Salgado.