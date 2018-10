Keiko Fujimori: "Conozco a Camayo, pero jamás he solicitado una reunión con él"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reveló esta mañana que conoce al empresario Antonio Camayo; sin embargo, aseveró que nunca pidió una reunión con él.

“(A Camayo lo conozco) de lejos, tengo entendido que ha ido a un coctel y ahí van 500, 700 personas. Y probablemente lo he saludado, pero jamás he tenido una reunión con él, jamás he solicitado una reunión con él.”, señaló.

“A Camayo* nunca le he solicitado una reunión, jamás he estado en su casa, sé que es amigo de mis hermanos. Sé que ha asistido a alguno de los eventos de recaudación de fondos y lo habré saludado, pero no tengo ninguna relación con él.”, explicó en entrevista con ATV.

En esa línea, Fujimori Higuchi volvió a negar ser la ‘señora K’ a la que Camayo hizo referencia en una llamado con el ex juez supremo César Hinostroza, y reiteró que no conoce al destituido magistrado.

Como se recuerda, Camayo fue detenido en agosto como presunto integrante de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”, la misma que habría sido liderada por César Hinostroza. Hace unas semanas; sin embargo, el empresario salió en libertad tras acogerse a la colaboración eficaz.

Con referencia al testimonio de un testigo protegido difundido por IDL-Reporteros en el cual se da cuenta de cómo Fujimori Higuchi da detalles de un encuentro con César Hinostroza en una reunión de bancada, la lideresa de Fuerza Popular dijo que se trata de un testimonio ‘falso’ y que “no debería ser usado por la fiscalía como una prueba”.

“En ninguna reunión de bancada se ha hecho una aseveración de esa naturaleza, porque es falso que me haya reunido con César Hinostroza”, manifestó.