Congreso: Las reacciones ante la revelación de pagos de Odebrecht a Alan García

Legisladores de diversas bancadas se pronunciaron esta mañana tras el reportaje de IDL Reporteros que revela que el dinero recibido por el ex presidente Alan García por conceptos de una conferencia provendría de la Caja 2 de Odebrecht. Esta, como se recuerda, estaba destinada a financiar las coimas que la constructora brasileña realizaba en los países en los que operaba.

Según informó dicho medio, la conferencia se realizó en un evento para la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (FIESP) por el que el líder aprista recibió como remuneración US$100.000 a raíz de un contrato con el abogado José Américo Spinola.

Para Marisol Espinoza (Alianza para el Progreso), el ex mandatario debería aclarar “qué tipo de servicios daba” en las conferencias que ofrecía, puesto que cuestionó que esta pueda costar “100 mil dólares”.

“Habría que determinar qué tipo de servicios daban, pero definitivamente una conferencia no vale ese precio. Vemos cómo montó toda la estructura de poder Odebrecht, ¿no? No venían aquí [al Congreso] a pedir una ley, Odebrecht la enviaba directamente desde el Poder Ejecutivo”, sostuvo la ex vicepresidenta en diálogo con la prensa desde los pasillos del Congreso.

Explicó, en ese sentido, que quienes tienen que brindar información al respecto son aquellos funcionarios del gobierno aprista que hoy purgan prisión.

Similar postura tuvo el legislador Yohnny Lescano (Acción Popular). El legislador aseveró que esta revelación constituye “una nueva prueba” para el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a García Pérez por su participación en la concesión de la Línea 1 del Metro de Lima.

“Ahora el fiscal José Domingo Pérez tiene otra prueba más que acredita que Alan García sí recibió dinero directamente de Odebrecht, le depositaron a él, directamente a él. Ahora no van a decir que se hace a través de otras personas y es una prueba contundente que si estas reuniones con Jorge Barata o con Marcelo Odebrecht surtían efecto”, consideró.

Cuestionó, en esa línea, lo cobrado a la constructora brasileña por el dos veces ex mandatario por una conferencia.

“100 mil dólares por una conferencia, no sé, ni el más grande filósofo o político del mundo cobra eso”, declaró.

Distinta opinión tuvo el vocero de la Célula Parlamentaria Aprista, Mauricio Mulder. Para el congresista, García Pérez no tiene nada que ver con esta revelación, puesto que no puede hacerse responsable de dónde proviene el dinero con el que se le pagaron sus servicios como conferencista.

“Lo de las conferencias no fue un descubrimiento porque fue él García Pérez el que las publicó completamente, de dónde sacaron la plata los que le pagaron, cómo lo hicieron entre ellos: sácala de acá, ponla en esta caja. Eso es problema de ellos. La persona que brinda el servicio no tiene que ser responsable de la caja de donde saca la plata el que paga”, manifestó.

Aseguró que implicar al ex presidente por ello “es un poco estirar demasiado las cosas”.