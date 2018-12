Congreso amplía plazo a comisión que investiga abusos sexuales a menores

El pleno del Congreso aprobó la ampliación del plazo, por 90 días, a la Comisión investigadora de abusos sexuales contra menores de edad en Organizaciones, informó el titular de este grupo de trabajo, Alberto de Belaunde.

Indicó que en el tiempo previsto se realizaron un total de 23 sesiones a las que asistieron tanto autoridades estatales como expertos en materia de lucha contra el abuso sexual infantil, así como personas vinculadas con los casos emblemáticos de la comisión.

Son tres los casos priorizados por este grupo de trabajo: las denuncias de niñas y adolescentes, awajún y wampis, en colegios de la provincia de Condorcanqui, Amazonas; las denuncias de ex alumnos del colegio particular Héctor de Cárdenas y las denuncias de ex integrantes del Sodalicio de Vida Cristiana.

Asimismo, de Belaunde señaló que se habían enviado 394 solicitudes de información a diversas instituciones, tanto públicas como privadas (de alcance nacional, regional y local) sobre esta problemática.

Además, sostuvo la necesidad de ampliar el plazo de la comisión, a fin de culminar las investigaciones iniciadas, realizar más viajes a distintos lugares del país y continuar con las visitas inopinadas.

De esta manera, el informe final podrá reflejar una aproximación más exacta a una problemática urgente: el abuso sexual contra menores de edad. Por ello, se propondrá medidas para prevenir este delito, así como recomendaciones para sancionar a los agresores, y atender y reparar a las víctimas.

Durante el debate, la congresista Tania Pariona, presidenta de la Comisión de Mujer y Familia, ofreció aunar esfuerzos y respaldó la solicitud de ampliación de plazo para que la comisión investigadora siga trabajando de manera descentralizada y se logre atender la situación de violencia que se presenta en el ámbito rural e indígena.

Fuente: Agencia Andina.