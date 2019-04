Congresistas opinan sobre pedido de Vizcarra de reflexionar por prisión preventiva

Congresistas de diferentes bancadas se pronunciaron sobre el llamado a la reflexión realizado por el presidente Martín Vizcarra el último domingo a que el Ministerio Público y el Poder Judicial evalúen los pedidos de prisión preventiva contra los investigados en el caso Odebrecht.

“Lo que estamos diciendo es que se está aplicando una medida que es excepcional casi en la totalidad de los casos […]. Ahora [la prisión preventiva] tiene ese carácter de extraordinaria. Entonces, que se haga la reflexión y la evaluación correspondiente en estos entes autónomos, que son los que solicitan y dan las medidas preventivas”, dijo Vizcarra en TV Perú.

Al respecto, el vocero de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput, respaldó el pedido del presidente y descartó que se trate de una intromisión de su parte sobre la labor que realizan las instituciones que administran justicia.

“Creo que sí [respaldo la posición de Martín Vizcarra] porque hace un llamado a la reflexión y eso de ninguna manera es una intromisión. Si bien es cierto eso ha sido un poco tardío, me hubiera gustado escuchar al presidente el jueves o viernes, no deja de tener sentido […] La reflexión que invoca está dentro de los alcances de lo que debe tener un jefe de Estado, invocar a la reflexión en los cuales hay desconcierto”, dijo en diálogo con RPP.

Por su parte, el vocero de Acción Popular, Edmundo del Águila, consideró que debería ser el Ejecutivo el que tome alguna iniciativa sobre los marcos de aplicación de las prisiones preventivas.

“Después de todo lo que ha pasado, al menos merece una atención que sea especial. En el Perú estamos acostumbrados a irnos a los extremos, antes pasaba que un ex presidente denunciado hacía prescribir sus denuncias o que fiscales de la Nación archivaban casos, hoy nos hemos ido a los extremos, en el cual tenemos un exceso o un abuso por entendidos en el tema de la prisión preventiva”, destacó.

“Es el Ejecutivo el que tiene que tomar la iniciativa […] Si bien se trata de un poder independiente como es el Poder Judicial que remite o decide poder llevar adelante el tema, yo creo que debería haber una participación de los tres poderes [del Estado] por tratarse sobre un tema sensible”, agregó.

En la misma línea se mostró el congresista Luis Galarreta (Fuerza Popular) quien no consideró como una intromisión el pedido de Martín Vizcarra y calificó de “extraño” que el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato, haya pedido respeto por la independencia en la administración de justicia.

“Suena extraño que el fiscal Pérez diga que no va a aceptar intromisión al presidente, me parece una buena estrategia, pero creo que los peruanos no se van a creer esa estrategia. [El presidente] No ha dicho nada [más] que lo que a él le parece, es una opinión porque intromisión es lo que vino a hacer, el proyecto de ley que presentó para interferir en el Ministerio Público”, refirió.