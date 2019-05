Congresistas a favor de un nuevo concurso para elegir a miembros de la JNJ

Congresistas de las diferentes bancadas coincidieron en que se debería realizar un nuevo examen de conocimientos a los postulantes para la Junta Nacional de Justicia (JNJ), luego que el último domingo solo tres de los 104 que se presentaron, lograron un puntaje aprobatorio.

Para el congresista Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista), queda descartada la invitación personal de integrantes a la JNJ, por no ser parte de un proceso justo.

“Si ya hay tres que han pasado un examen, ¿por qué tendrían que haber otros dos que son sus futuros pares que han entrado a dedo? Eso no se puede, se tiene que hacer otro concurso y se tiene que hacer el mismo examen”, afirmó en RPP.

A su turno, César Vásquez, vocero de Alianza para el Progreso, consideró que se debería tomar un examen “aplazado” para los postulantes que no lograron obtener el puntaje requerido el último domingo.

“Si no han aprobado el examen habrá que ver un aplazado, un repechaje para los que no han aprobado porque los que han aprobado no tendrían por qué afectarse con una eliminación de todo el proceso porque han cumplido. Creo que hay que ser justos, los que aprueban seguirán el proceso y los que no, una nueva opción de un examen nuevo”, manifestó.

Su colega de bancada Marisol Espinoza calificó de “preocupante” el resultado de la evaluación y se mostró a favor de analizar el proceso de selección de la JNJ.

“Realmente preocupante […] [Deberíamos] Hacer un análisis y ver en qué se falló y definitivamente los resultados no nos dejan a todos satisfechos, porque ni siquiera tenemos a los miembros de la JNJ”, señaló.

El legislador “Gilbert Violeta “:https://peru.com/noticias-de-gilbert-violeta-170538(Concertación Parlamentaria) aseguró que debe primar la meritocracia en este proceso, para evitar “una política de dedo”.

“Tiene que ser la meritocracia la que prime. Si se hizo una reforma fue para evitar que haya una política de dedo, te elijo a ti con nombre y apellido”, manifestó.

Agregó que se debería revisar el reglamento de la Comisión Especial de la JNJ, y ver si tienen previstos procedimientos complementarios en caso no se alcancen las plazas solicitadas.

Además, César Villanueva , ex presidente del Consejo de Ministros, dijo que los resultados con “un poco decepcionantes” y que la Comisión Especial debería reunirse para evaluar la posibilidad de convocar a un nuevo concurso.

“La aprobación que se ha tenido te deja muy pensativo sobre el proceso. Tiene rápidamente la comisión que reunirse y ver la posibilidad de convocar , a mi juicio, a un nuevo concurso”, acotó.

Finalmente, Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) tuvo una posición distinta y se mostró a favor de invitar a los miembros de la JNJ.

“Hay tres que están elegidos, quizá puedan pasar a las siguientes evaluaciones, pero yo no descartaría el sistema de invitaciones”, dijo.