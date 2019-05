Congresistas de diversas bancadas solicitan agendar reincorporación de Kenji Fujimori

Congresistas de diferentes agrupaciones políticas solicitaron a través de un oficio dirigido al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, agendar y someter a votación en el próximo pleno, la reincorporación de los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, suspendidos de sus funciones en junio del 2018.

“Los abajo firmantes tenemos el agrado de dirigirnos a usted en calidad de voceros de diferentes grupos parlamentarios de este Congreso para solicitarle, con carácter de urgente que […] se agende y someta a votación en el próximo pleno la reincorporación de los congresistas Kenji Fujimori Higuchi, Guillermo Bocángel Weydert y Bienvenido Ramírez Tandazo al Congreso de la República”, sostiene el documento.

Según argumentan, el plazo máximo de sanción establecida en el artículo 24° del Reglamento del Congreso, ya venció. Los tres legisladores son investigados por la presunta compra de votos para evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

El documento cuenta con la firma de los voceros de Nuevo Perú, Richard Arce; de la Bancada Liberal, Alberto de Belaunde, de Cambio 21, Marvin Palma; de Concertación Parlamentaria, Juan Sheput, y de Acción Popular, Edmundo del Águila, así como de Justiniano Apaza del Frente Amplio, entre otros.

Al respecto, la congresista Maritza García (Cambio 21) criticó que el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, no respalde con su firma el pedido para la reincorporación de Kenji Fujimori.

“Pese a que el día de ayer el señor Tubino ha dicho a través de los medios de comunicación que estaba llano a apoyar el pedido, no han querido firmar y se resisten a firmar. Eso muestra que no hay voluntad política para regresar a Kenji”, manifestó ante la prensa.

Según indicó, el argumento de Fuerza Popular para no firmar el pedido es que el tema no ha sido debatido al interior de la agrupación.

“El argumento es que no lo ven en bancada, que no lo han visto, que no lo han aprobado y así entre todos se excusan y hasta ahora no quieren firmar el documento. Lo vergonzoso es que todos los voceros nos están apoyando; sin embargo, Fuerza Popular, el partido que ayudó a fundar Kenji Fujimori, no quiere reconocer que cometieron un error y que hay que reincorporarlo”, afirmó.

Finalmente, la congresista refirió que sin la firma de la agrupación fujimorista el pedido para poner el tema en agenda no podría concretarse.

“Sería imposible tocar el tema en agenda [sin esa firma] porque no tendríamos los votos suficientes para el regreso. El regreso de Kenji depende de la voluntad política de Fuerza Popular”, destacó.