Comisión de Constitución archivó proyecto del Ejecutivo sobre inmunidad parlamentaria

Congresistas de diferentes agrupaciones políticas defendieron la inmunidad de la que gozan funcionarios públicos durante el debate en la Comisión de Constitución, el cual terminó con una votación que, por mayoría, archivó la iniciativa del Ejecutivo que planteaba que la Corte Suprema sea la que determine si se levanta el fuero para investigar a un legislador.

El dictamen que se había planteado y que también establecía un plazo máximo de 30 días para que el Parlamento se pronuncie por un pedido de levantamiento de inmunidad de arresto fue archivado con votos de Fuerza Popular, Célular Parlamentaria Aprista (Mauricio Mulder), Alianza Para el Progreso (Luis Iberico) y Acción Popular (Víctor Andrés García Belaunde).

Quienes votaron en contra del archivamiento de la iniciativa fueron los miembros de las bancadas Peruanos por el Kambio, Nuevo Perú, Concertación Parlamentaria y Frente Amplio.

El legislador Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) consideró que el levantamiento de la inmunidad es una facultad política, por lo que no corresponde concederle esta atribución a otra institución como la Corte Suprema, tal como lo plantea la iniciativa del Ejecutivo.

“La decisión sobre el levantamiento de inmunidad es una decisión política. Los jueces no son políticos y no pueden ser políticos. Es una decisión política que no puede, por su naturaleza, convertirse en una intromisión”, explicó.

A su turno, Héctor Becerril (Fuerza Popular) aseguró que quienes han llegado al Parlamento “lo único que han hecho” es criticar las acciones e intentar modificar las funciones de este poder del Estado, para “cambiar el equilibrio de poderes”.

“La justicia en el país no es igual para todos y a esa justicia le queremos dar la inmunidad para que haga lo que quiera con los congresistas de la República”, criticó.

Becerril utilizó su participación para exponer las denuncias en su contra a cargo del fiscal provincial Juan Carrasco y acusó que incluso con inmunidad se le ha vinculado con hechos en los que no tiene nada que ver.

“Si así teniendo inmunidad nos han encausado en temas en que no hemos tenido nada que ver y está denunciado el fiscal en el Poder Judicial y no avanza un solo paso porque acá lo que buscan es lapidar nuestra imagen. Una cacería indestructible”, dijo.

Rosa Bartra (Fuerza Popular), quien es titular de este grupo de trabajo, dejó de presidir el debate para participar como miembro de la comisión y defendió las acciones realizadas en este Congreso respecto a los pedidos de levantamiento de inmunidad del Poder Judicial.

“Es falso que haya algún delincuente que quiera venir para escudarse en el Congreso de la República por delitos cometidos antes […] Este Congreso con mayoría de Fuerza Popular tiene las mejores estadísticas de levantamiento de inmunidad parlamentaria”, refirió.

En ese sentido, exhortó a otros parlamentarios a “cuidar” el uso del término “blindaje” en sus acusaciones. “Este Congreso, del cual somos todos parte, no ha blindado y les rogaría a los colegas que mal utilizan esa palabra que cuiden muy bien lo que dicen”, advirtió.

Una posición contraria tuvo el vocero de Peruanos por el Kambio, Jorge Meléndez, quien defendió la propuesta del Ejecutivo de que sea una institución diferente al Congreso la encargada de evaluar el levantamiento de la inmunidad.

“Tenemos que hacer que este Congreso sea más decente. Algunos colegas se rasgan las vestiduras con este tema. Acá no estamos pidiendo que se elimine la inmunidad, sino que lo vea otro poder del Estado”, dijo.