Congresista Foronda aclara que no presentó recurso contra concesión de puerto

La congresista del Frente Amplio, María Foronda, aclaró hoy que no presentó una acción de amparo a efectos de suspender la concesión del Puerto de Salaverry, en la región La Libertad.

Según explicó, la acción fue presentada por los propios trabajadores, considerando que no se respetó la opinión de un funcionario de la Autoridad Nacional Portuaria, que indicaba que no era viable la construcción si antes no se resolvía el tema ambiental.

“Sus observaciones no fueron tomadas en cuenta, y eso ha generado un conflicto”, dijo la legisladora.

“Pedimos que haga una investigación, por qué no te tomó en consideración la opinión del funcionario previo a la licitación y así esclarecer el tema del impacto ambiental sobre el litoral de la región”, añadió.

Foronda sostuvo que corresponde iniciar un proceso de diálogo y concertación entre los sectores involucrados y dijo esperar el informe solicitado sobre el tema a la Contraloría.

“Lo que pedimos, y hemos solicitado siempre, es transparencia en el proceso”, anotó Foronda.

Fuente: Agencia Andina