Condenan a Félix Moreno a 5 años de prisión por el caso Fundo Oquendo

El Primer Juzgado Penal Unipersonal del Callao, a cargo del juez Gino Delzo Livias, condenó a Félix Moreno a 5 años de prisión efectiva por los delitos contra la administración pública, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por la venta subvaluada de un terreno del Estado de 70 mil metros cuadrados, en el fundo Oquendo.

Este hecho se dio en mayo del 2011, cuando Moreno ya era gobernador regional del Callao, y produjo un perjuicio al Estado de S/ 10 millones. Al respecto, Moreno dijo ser inocente en su alegato final.

“Se me acusa de haber autorizado la venta del terreno, pero yo solo he hecho lo que dice el reglamento. Esto se ha satanizado, se me ha hecho aparecer como el jefe de una banda. ¿Cuál ha sido mi crimen? Firmar, pero esa es mi función. Hay traficantes de terrenos que me han denunciado y me están desgraciando la vida”, señaló.

Cabe precisar, además, que para el presente caso la procuraduría del Estado ha solicitado el pago de una reparación civil solidaria de S/ 30 millones.