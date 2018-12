Concepción Carhuancho: "No debe permitirse la captura de las instituciones"

El juez titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, indicó esta noche que no se debe permitir en el Perú la “captura de las instituciones”. Evitó, en esa línea, referirse a casos específicos, pero remarcó que todos los funcionarios públicos tienen que actuar con independencia en su función.

“Estamos en un sistema democrático, en donde tenemos un equilibrio de poderes en donde cada órgano debe cumplir el rol que le ha dado la Constitución y la ley con independencia. Creo que todos los funcionarios públicos tienen que actuar con independencia. Le hace daño a las instituciones cuando se capturan los poderes del Estado”, sostuvo en una entrevista con RPP.

“No debe permitirse la captura de las instituciones. Quienes asumen un cargo público deben desempeñar sus labores bajo su criterio y con independencia en lo que hacen”, señaló.

Concepción Carhuancho se excusó de opinar sobre una posible salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato; sin embargo, recordó lo que sucedió en Áncash cuando pasó por su juzgado el Caso Centralita.

“En esa oportunidad, se me requirió un allanamiento al local de la centralita, qué ocurrió, bueno se llevó a cabo la ejecución del acto de allanamiento, pero luego hubo reclamos de los implicados a la fiscalía de la Nación y a los dos días estos fiscales son removidos del cargo. Se colocan otros fiscales y en un año solo recibimos un requerimiento. No se presentaban requerimientos para investigar delitos. Cambió el panorama y los casos no avanzaron”, recordó.

En otro momento de la entrevista, el magistrado destacó la gestión del saliente presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga, y aseveró que fue un “lujo” para él tenerlo como titular en dicho poder del Estado.

“Me he sentido honrado en verdad de tener un presidente como el Dr. Prado Saldarriaga”, indicó.

En esa línea, Concepción Carhuancho prefirió no opinar respecto a las críticas que el electo titular del Poder Judicial, José Luis Lecaros, realizó sobre los jueces de la Sala Penal Nacional y dijo respetar las críticas a su labor. Remarcó, en esa línea, que todos sus colegas en la Sala Penal Nacional han sido nombrados “bajo criterios técnicos” y destacó el trabajo de todos ellos.

“Los que integran la Sala Penal Nacional han sido designados bajo criterios técnicos. Quiero resaltar las altas calidades de todos los miembros de la sala penal nacional. Todos los jueces siempre estamos siendo evaluados”, manifestó.

Finalmente, respecto a la nueva Junta Nacional de Justicia, el magistrado aseguró que esta será positiva para el país tras la crisis que vivió el sistema jurisdiccional este año y dijo esperar que su reglamentación permita mejorar la administración de justicia en el Perú.