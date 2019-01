Hermano del presidente Vizcarra fue citado por la Comisión de Fiscalización

La Comisión de Fiscalización citó para este miércoles 30 de enero al hermano del presidente Martín Vizcarra, César Vizcarra Cornejo, tras aprobar la investigación a todas las contrataciones que llevó a cabo el consorcio Conirsa, integrado por Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales, para construir la carretera Interoceánica Sur.

César Vizcarra ha sido invitado a participar de la sesión ordinaria que empezará a las 11 de la mañana para informar sobre los contratos que tuvo la empresa C y M Vizcarra con el consorcio Conirsa, sus estados financieros y la suscripción de contratos con el Estado desde el 2003 hasta la actualidad.

Asimismo, deberá informar sobre los cargos que ejerció Martín Vizcarra en la empresa y si percibió ingresos por concepto de regalías, dietas, intereses, comisiones u otros.

El titular del grupo de trabajo, Luis López Vilela (Fuerza Popular), informó que evalúa solicitar que se ponga fecha y hora para una citación al presidente.

Como se recuerda, la investigación de la Comisión de Fiscalización se aprobó el pasado 16 de enero, luego que el presidente detallara que su empresa nunca tuvo como cliente a Odebrecht sino a Conirsa y que en ese tiempo no se sabía quiénes integraban el consorcio.

El cuestionamiento se hizo tras la difusión de un reportaje en el programa “Panorama”, en donde se informó que C y M Vizcarra brindó servicios por S/323.004 al consorcio Conirsa en la construcción de los tramos II y III de la carretera Interoceánica Sur entre el 2006 y 2008.

El mandatario Martín Vizcarra se ha mostrado dispuesto a recibir en Palacio de Gobierno a los integrantes de la Comisión de Fiscalización.

“Estamos totalmente abiertos a cualquier investigación, no solamente no tememos, sino que pedimos investigación. No tenemos ningún temor en absoluto porque si algo nos caracteriza es la corrección en todos nuestros actos. Siempre hemos sido honestos, en consecuencia que investiguen todo lo que sea necesario”, manifestó Vizcarra en una entrevista.

Reacciones

Los integrantes de la Comisión de Fiscalización Yonhy Lescano (Acción Popular) y Hernando Cevallos (Frente Amplio) dijeron desconocer de la citación al hermano del presidente.

“No ha habido ningún acuerdo y lo cierto es que el presidente de la comisión habrá hecho la citación porque ya se ha aprobado la investigación, entonces él ha hecho la agenda”, sostuvo Yonhy Lescano.

Además, Hernando Cevallos manifestó que la decisión habría sido tomada por el presidente de la comisión Luis López Vilela, sin aviso previo. “Tiene que consultar, pero no lo hace. Como tienen mayoría, toma la decisión de manera vertical”, indicó.

Carlos Bruce, de Peruanos por el Kambio, dijo que ningún miembro de su bancada fue informado sobre esta citación, pero se mostró confiado en que César Vizcarra brindará la información que ya reveló el presidente de la República.

“Espero que el presidente de la Comisión de Fiscalización, con ese mismo celo, cite también a todos los parientes relacionados con políticos de otros gobiernos que han tenido contratos por la Interoceánica. Esperamos que vayan todos”, manifestó el parlamentario oficialista.