Comisión de Fiscalización acordó citar a ministra Paola Bustamante

La Comisión de Fiscalización acordó este miércoles citar a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Paola Bustamante, a fin de que explique sus declaraciones sobre una invocación a la ciudadanía para que se movilice a favor de la reforma política planteada por el Ejecutivo.

El congresista Mauricio Mulder (Célula Parlamentaria Aprista) fue el autor de la iniciativa aprobada en la sesión de esta mañana

Al respecto, el congresista Hernando Cevallos (Frente Amplio), miembro también de este grupo de trabajo, consideró que “no tiene mucho sentido” citar a Paola Bustamante a que explique sus declaraciones, ya que durante la sesión no se presentó ningún material que las acredite.

“El congresista Mauricio Mulder planteó que se cite a la ministra a la Comisión de Fiscalización porque habría manifestado que habría que convocar a una movilización para ver lo que ha pasado en el Congreso por la reforma política; que hay que escucharla para que explique cómo es que la ministra que tiene que ver los programas sociales [haga esta propuesta]”, dijo.

“Citar a la ministra a la Comisión de Fiscalización para que explique eso me parece que no tiene mucho sentido”, agregó Cevallos, quien detalló que no estuvo presente durante la votación que terminó con la aprobación de la citación.

Como se recuerda, la titular del Midis invocó a la ciudadanía a movilizarse en favor de la reforma política propuesta por el Gobierno, al considerar que debe ser aprobada porque sin ella “el país no puede avanzar”.

“Tenemos todos juntos que hacer una gran movilización positiva para seguir discutiendo el tema de la reforma política, es prioritario para el país”, declaró en Radio Santa Rosa el último martes.

“El país no puede avanzar en el desarrollo en la situación política que tenemos institucionalmente hablando”, agregó Bustamante.