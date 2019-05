Seis congresistas no serán investigados por bono de representación

La Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República rechazó por mayoría iniciar investigación preliminar contra seis legisladores por haber cobrado gastos de representación a pesar de encontrarse fuera del Perú.

Los legisladores que no serán investigados por cobrar el dinero de representación y no ejercer esa función son Segundo Tapia, Karina Beteta, César Segura, Mario Mantilla y Fredy Sarmiento (Fuerza Popular), y Jorge Castro (No Agrupado).

La comisión también desestimó investigar a su presidenta, Janet Sánchez, por el mismo hecho. Cinco congresistas votaron en contra de iniciar la indagación, tres se mostraron a favor y hubo dos abstenciones.

De otro lado, dicho grupo de trabajo también aprobó por mayoría archivar las denuncias presentadas contra los parlamentarios Wilbert Rozas (Frente Amplio) y Glider Ushñahua (No Agrupado).

En el caso de Rozas, Héctor Becerril lo acusó de falta al Código de Ética del Congreso y haber dañado su imagen por relacionarlo con los miembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Por su parte, Glider Ushñahua fue acusado de agredir físicamente a su ex pareja Elita Panduro, además de incumplir con el pago de la pensión de alimentos de su hijo.