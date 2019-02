Comisión Especial de la JNJ no se puede pronunciar sobre pedido del JNE

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, aclaró que la Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no se puede pronunciar sobre el pedido del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para participar en la elección de rectores.

“Esta comisión todavía no está formalmente instalada porque no está completa. Nuestras reuniones son previas, de coordinación y preacuerdo. Por lo tanto, no podemos tomar ninguna decisión con respecto a estos oficios que ha remitido el JNE”, indicó.

En conferencia de prensa, Blume hizo votos para que se cumpla, en los plazos respectivos, el trámite correspondiente para tener, a más tardar el 11 de marzo, conformada totalmente la comisión con los representantes y rectores, tanto de las universidades públicas y privadas.

Como se recuerda, el JNE solicitó intervenir en el proceso de elección de los rectores de universidades públicas y privadas que integrarán la comisión especial que convocará y dirigirá el concurso público de méritos para la elección de los miembros de la JNJ, con el fin de garantizar la legalidad, transparencia y seguridad del proceso.

Cabe precisar que la jornada electoral ha sido fijada para el viernes 1 de marzo, a las 10:30 horas, en la sede central de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Participarán como candidatos nueve rectores de universidades públicas y ocho de universidades privadas.

En la reunión de hoy participaron, además de Blume Fortini, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos; el presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros; y el contralor general de la República, Nelson Shack.

Este grupo de trabajo sostiene reuniones de coordinación durante las últimas semanas con el fin que antes de junio entre en funciones la JNJ, órgano que reemplazará al desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La Comisión Especial tiene pendiente completar el número de sus integrantes con dos rectores, uno de las universidades públicas y otro de las privadas, cuya elección está programada para este viernes.

El pasado 18 de febrero, el presidente de la República, Martín Vizcarra, promulgó la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), entidad que tendrá a su cargo la elección de jueces y fiscales, así como destituirlos en caso de inconductas.