Comisión de Constitución ha "degenerado" su trabajo, advierte CAL

Perú. La Comisión de Constitución del Congreso ha degenerado su trabajo al afirmar en su informe técnico que el Presidente de la República está obligado a comparecer ante la comisión Lava Jato, dijo hoy el decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Pedro Angulo.

Según explicó, al primer mandatario no se le puede obligar a obedecer un mandato imperativo, pues la figura presidencial está protegida por la Constitución y no puede ser “manejado, manipulado ni objeto de chantaje político”.

“Lamentamos que esta comisión esté degenerando su trabajo, generando condiciones para un conflicto de poderes, para eso no existe el Congreso. Puede investigar, pero debe hacerlo de modo razonable”, declaró.

“Tendrían que darle facilidades al Presidente y no impedir la gobernabilidad. Todo esto genera mala imagen para el país, el Congreso debe resguardar la democracia, el estado de derecho y no generar estas dificultades”, añadió.

Para Angulo, “la Comisión de Constitución ha forzado una interpretación para tratar de someter la figura presidencial a un mandato que ellos quieren imponer”.

“El Presidente no puede someterse a mandato imperativo de otra autoridad y menos cuando no hay suficientes fundamentos. En ese sentido, él debe mantener limpia la figura de situaciones polémicas y no arriesgarse a ser maltratado. No debe ir”, enfatizó.

Por ello, el decano del CAL instó a la Comisión de Constitución a priorizar su trabajo en cosas importantes como la reforma electoral o del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La Comisión de Constitución del Congreso, de mayoría fujimorista, aprobó un informe según el cual PPK está obligado a comparecer ante la comisión que investiga el caso Lava Jato y, de no hacerlo, puede ser pasible de una denuncia constitucional cuando culmine sus funciones.

Pedro Pablo Kuczynski había aceptado contestar las preguntas de la comisión, pero por escrito, según lo señalado por la Constitución.

Según la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio, el fujimorismo está buscando generar las condiciones para invocar la vacancia presidencial en el futuro.

Fuente: Agencia Andina