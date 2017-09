Chavín de Huántar: proponen otorgar beneficios a mineros de operación

Una iniciativa legislativa plantea otorgar reconocimiento y acceso a diversos beneficios, como becas y facilidades económicas, a los mineros que construyeron los túneles para la operación de rescate Chavín de Huántar.

La propuesta, presentada por el congresista de Fuerza Popular, Roy Ventura, propone además otorgar la medalla “Defensor de la Democracia”, a cada uno de los mineros.

“Desde el Congreso pretendo considerar algunos beneficios para 24 exmineros que fueron traídos a Lima con engaños y expuestos a un peligro extremo para construir los túneles que sirvieron para la operación de Chavín de Huántar”, dijo a la Agencia Andina.

Ventura explicó que los comandos Chavín de Huántar han coincidido en que, sin los túneles y sin el trabajo de los mineros, este operativo “no hubiera culminado con la liberación de los rehenes”.

“Es así que empecé a buscarlos uno por uno, pero varios murieron y muchos sintieron el temor de salir a la luz por culpa de algunos movimientos radicales o los rezagos de Sendero Luminoso, pero identificamos a 24 de ellos y a sus familiares. Queremos que lleguen varios beneficios por su labor a favor de la pacificación”, afirmó.

El congresista precisó que, con esta propuesta, los ministerios de Defensa, Desarrollo e Inclusión Social o Vivienda podrían evaluar la posibilidad de otorgar algún beneficio a los mineros.

“Los comandos tienen beneficios del Estado como pensión, seguro de atención de salud, pero los mineros están olvidados y echados a su suerte, no tienen nada y son padres, no tienen beca 18 o bonos familiares y eso no puede ocurrir”, lamentó.

La propuesta legislativa instituye el 22 de abril (día del rescate de los rehenes) y el 12 de setiembre de cada año como Días de los Defensores de la Democracia, en homenaje a los miembros de la Fuerzas Armadas, Policía Nacional, los comandos Chavín de Huántar y los mineros que participaron en la construcción de túneles.

Dichos túneles permitieron a los comandos ingresar a la residencia del embajador de Japón en Lima por sorpresa, neutralizar a los terroristas del MRTA y rescatar a los rehenes.

Fuente: Andina

