Chávarry: "La historia de Los Cuellos Blancos la han creado, es algo ficticio"

El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, calificó a Los Cuellos Blancos del Puerto como una organización “ficticia” con la que asegura no tener ninguna vinculación y por la que no ha sido citado ni en calidad de testigo ni investigado.

“La historia de Los Cuellos Blancos la han creado, es algo ficticio, porque han mezclado actos ilícitos, delictivos y quizás graves del Callao, con un grupo de jueces y fiscales supremos que cada uno responderá por sus actos”, afirmó en entrevista con RPP.

Consultado sobre si la organización criminal “no ha existido”, el ex titular del Ministerio Público, aseveró: “Por supuesto, porque […] no he tenido ninguna vinculación con ellos, nunca me han citado, ni como testigo ni como investigado, pero siempre en todos los lugares me hacen mención a esto de Los Cuellos Blancos, lo cual discrepo y condeno. En mi caso particular considero que no sé de dónde viene esto”.

Además, Pedro Chávarry manifestó que Los Cuellos Blancos del Puerto “es un libreto mal escrito” que se ha usado para vincular a una organización criminal del Callao con un grupo de magistrados.

“Esto de Los Cuellos Blancos es un libreto mal escrito. Aquí se ha vinculado a una banda de organización criminal con un grupo de personajes de la magistratura, en ese tiempo del CNM y el Ministerio Público, donde estoy incluido en una conversación, donde está claro que no hay ningún contenido. Se me vincula con esta organización, no tiene ni pies ni cabeza”, dijo.

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales

Por otro lado, sobre las denuncias en su contra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Pedro Chávarry dijo confiar en la rectitud de los parlamentarios que asumirán su revisión, ya que consideró que estas “no tienen contenido” como para que se le sancione.

“Yo confío en la rectitud, en la capacidad de los congresistas que asuman la calificación de las denuncias en mi contra, en lo personal, puedo decir que las cinco denuncias no tienen un contenido como para que a mí me sancionen, es mi punto de vista”, manifestó.

Refirió también que se está preparando para dar sus descargos cuando corresponda, para que los congresistas tengan “mejores elementos” para resolver el caso.

Finalmente, Pedro Chávarry ofreció disculpas a la ciudadanía por indicar que las manifestaciones en su contra fueron pagadas. Según señaló, dio esas declaraciones “por el fragor” del momento.

“Pido disculpas al ciudadano, el ciudadano tiene todo el derecho de reclamar”, consideró.