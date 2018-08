Pedro Chávarry a Hamilton Castro: "No lo conocía, no sé cómo llegó a ese cargo"

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, reconoció no saber cómo el fiscal Hamilton Castro llegó a ser coordinador del grupo especial investigador del caso Lava Jato en el Ministerio Público, tratándose de un fiscal provincial.

Precisó, en esa línea, que pese a trabajar 41 años en la institución no conocía de dicho fiscal y cuestionó su labor porque “no le rendía cuentas a nadie”.

“Yo con un poco de vergüenza puedo decirles que al señor Hamilton Castro con los años que tengo en el Ministerio Público, no lo conocía, no sé cómo llegó a ese cargo. No es solamente mi caso sino el de muchos fiscales supremos”, señaló en su exposición ante la Comisión Lava Jato del Congreso.

“Se alteró la jerarquía de los cargos y era el señor Castro quien tenía el mayor peso, porque ese señor no le rendía cuentas a nadie”, añadió.

Chávarry, también, mostró su preocupación porque hasta el momento el otrora coordinador del grupo especial investigador del caso Lava Jato no ha entregado la información que solicitó respecto a su investigación desde que asumió el cargo el 20 de julio.

“Hasta el día de hoy que estoy cumpliendo 17 días en el cargo, puedo comunicarles que la fiscalía que condujera el señor Hamilton Castro no entrega la información completa. […] Hace días dijeron, mañana, pasado, hasta el día de ayer dijeron que presuntamente entregarían toda la documentación y no lo han hecho”, aseveró.

Respecto al nuevo acuerdo de entendimiento que se ha logrado con la empresa Odebrecht para reestablecer la colaboración eficaz, el titular del Ministerio Público dio a conocer que sostuvo una reunión con los abogados de la constructora brasileña para manifestarle su intención de que las investigaciones “no se empantanen, ni se frustren”.

En ese sentido, destacó algunas de las medidas que ha tomado el fiscal Rafael Vela a cargo del grupo especial del caso Lava Jato y de su equipo en los casos del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán.

“PPK es una persona que merece estar aquí, no para que se perjudique, no para que no se cure, sino para que el señor se atienda con los buenos médicos que hay aquí en el Perú y dé cara a las investigaciones”, consideró.

“Susana Villarán también estaba con un aval para que se le aplique la comparecencia restringida. No medíamos a los imputados con la misma balanza. Esas son algunas situaciones que me han permitido tomar las medidas del caso”, agregó Chávarry.