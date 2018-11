Pedro Chávarry dice que puede remover a José Domingo Pérez en "cualquier momento"

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, afirmó anoche que tiene la autoridad para remover “en cualquier momento” al fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, pero no lo ha hecho porque sería visto como una “represalia” de parte suya.

“Quien dirige la institución es quien le habla. Yo puedo removerlo [al fiscal Pérez], pero no quiero que esto se tome como una represalia porque él me está citando, como si yo demostrara que tengo temor de que él me pregunte”, señaló en Willax.

“En cualquier momento [lo puedo retirar] si yo compruebo que este señor no está cumpliendo con su función, porque el trabajo del fiscal debe ser serio y transparente, no debe estar direccionado”, agregó Pedro Chávarry.

El titular del Ministerio Público manifestó, además, que el fiscal José Domingo Pérez ya tendría un proceso disciplinario abierto por haberlo criticado en televisión, y estaría en manos del órgano de control interno, para una eventual sanción por “indisciplina”.

“Yo puedo colaborar, no por el rango que tengo voy a dejar de asistir. Lo que a mí no me gusta son los gestos de autosuficiencia [del fiscal] como decir ‘yo voy a citar al doctor Chávarry, al fiscal de la Nación’. No, él tiene que pedirme a mí que yo le dé un lugar, la oportunidad, el momento en que yo lo pueda recibir para tomar mi declaración”, subrayó.

En otro momento, Chávarry aseguró que le hubiera gustado conversar con el presidente Martín Vizcarra, pese a que en varias oportunidades le ha recomendado dar un paso al costado del cargo por estar involucrado en los “CNM Audios”.

“No he recibido saludos precisamente del Ejecutivo. Lo único que he recibido han sido críticas sin haber tomado el cargo”, dijo tras recordar el desaire del mandatario al no haber participado en su acto de juramentación.

“No he actualizado este récord, pero nosotros teníamos un reporte de 46 denuncias, no sé si ahora ha aumentado o disminuido, porque tengo información que tiene otras”, añadió sobre Martín Vizcarra.

Asimismo, confirmó que en los próximos días habrá novedades en torno al proceso a la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, procesada por las inrregularidades en la concesión de Línea Amarilla.

“Ya se le acabó la suerte, ya debe haber llegado información de Andorra sobre los montos supuestamente otorgados por OAS para la campaña del No a la revocatoria”, indicó.