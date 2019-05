Villanueva: Inmunidad es facultad política y debe seguir en manos del Congreso

El ex presidente del Consejo de Ministros César Villanueva (Alianza Para el Progreso) consideró que la inmunidad parlamentaria debe quedar en manos del Congreso de la República y no del Poder Judicial, pese a que el Ejecutivo lo planteó como parte de la reforma política.

“Creo que la inmunidad [parlamentaria] debe persistir en los distintos órganos porque no es solamente el Congreso el que lo tiene, sino también otras instancias. Es un instrumento para tener la libertad de opinar sin que eso revierta a quienes tienen una opinión contraria”, expresó.

En ATV, el también congresista señaló que la inmunidad parlamentaria es una herramienta que bien usada, “es un elemento fundamental”, pero algunos hechos han generado un “abuso” de esta prerrogativa legislativa.

“No puede juzgarse por temas de individualidad, sino por institucionalidad, que es diferente. Pienso que sí (que la inmunidad tiene que ser discutida en el Parlamento y no en el Poder Judicial)”, remarcó.

Villanueva indicó que si bien respeta y apoya la gestión del presidente Martín Vizcarra, subrayó que en el tema de la inmunidad parlamentaria el Congreso debe seguir ejerciendo competencia.

“El Poder Judicial con todos los elementos de valores que puede tener la Corte Suprema, el mismo Tribunal Constitucional, son instituciones diferentes y cuando se quiere hacer una reforma, no se puede debilitar a una institución para fortalecer a otra”, indicó.

Finalmente, el ex primer ministro descartó cualquier enfrentamiento con Vizcarra por este tema y fue enfático al precisar que la inmunidad parlamentaria es una “facultad política” que no correcta dársela al Poder Judicial.

“No es un tema de enfrentamiento (con Vizcarra), siempre mantengo la plena consideración y amistad con el presidente. La propuesta del Ejecutivo no trata de eliminar la inmunidad, sino que otro lo califique porque él mismo no puede ser juez y parte. La inmunidad es una facultad política que no correcto dársela al Poder Judicial”, comentó.

César Villanueva sí consideró que el Congreso debe llevar a cabo el debate de la reforma política, incluso sumando el tema de la bicameralidad.

“No podrá haber cambios si tenemos un Congreso de esta manera. Necesitamos una reforma propia en el Congreso. Esa debería ser la reforma de la bicameralidad […] Creo que va a primar la seguridad que tenemos que mirar el Perú desde el Ejecutivo y el Congreso y que estas reformas tienen que avanzar. Pero tienen que mantenerse la tranquilidad que corresponde”, concluyó.