César Villanueva: "Hay que darle el respaldo al gabinete de Salvador Del Solar"

El congresista y ex presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, de Alianza Para el Progreso, consideró como necesario que el Parlamento le otorgue el voto de investidura al nuevo gabinete presidido por Salvador del Solar este 4 de abril, fecha que se tiene programada su presentación ante el pleno.

“Yo pienso que, ante la presencia de (Salvador del Solar) y el nuevo gabinete en el Congreso se le debe dar la confianza […] Hay que darles el respaldo necesario para que puedan actuar de la mejor forma posible”, comentó en una entrevista a Ideeleradio.

César Villanueva hizo esta precisión, a pesar de que cuestionó cómo el Ejecutivo y específicamente el equipo de ministros encabezado por Salvador del Solar ha atendido el conflicto social que se ha registrado con la comunidad de Fuerabamba en el corredor minero Apurímac – Cusco – Arequipa.

“No puedes pregonar todos los días el diálogo. Dialoga pero en condiciones adecuadas […] Cuando uno dialoga no necesita periódicos, televisión o cámaras. Cuando necesitas dialogar es para ir a las comunidades, no traerlos a Lima, y la gente entiende”, comentó.

En ese sentido, señaló que el respaldo del Congreso es necesario para que el Ejecutivo pueda entablar un proceso de diálogo “sincero”.

“Para dialogar sinceramente tienes que tener la humildad de aceptar que eres uno de los primeros, como Estado, que ha fallado. No lo digo por Del Solar o Vizcarra, sino que el Estado en conjunto tuvo esa tradición y sobre esa se han armados los sistemas de recursos presupuestales”, indicó.

De otro lado, César Villanueva consideró que Salvador del Solar, en su presentación ante el pleno del Congreso, debería enfocarse en hablar sobre las reformas pendientes a nivel laboral, político y económico.

“El referéndum fue una brillante oportunidad para todos, no solo el Ejecutivo, sino de la clase política para enmendar aquellos ajustes que había que hacer desde el punto de vista de una crisis y hacer un balance cada uno. Pero no se hecho, ni el Ejecutivo. El proceso de reformas tenía que continuar no solo en lucha contra la corrupción, que se había encaminado […] sino entrar a la parte política con una mayor decisión. Y dentro de ellos, los mecanismos de reformas sectoriales que tengan que ver con la economía, salud y educación”, acotó.