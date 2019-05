Vásquez sobre Iberico: Su experiencia política y diplomática va a ser útil

El vocero de Alianza para el Progreso (APP), César Vásquez, consideró que la experiencia de Luis Iberico será importante para su bancada, ante el posible desafuero de Edwin Donayre y su reemplazo por su accesitario.

“Su experiencia política y diplomática va a ser útil y un aporte importante dentro de la bancada, sin necesidad de venir a convertirse en un referente al que todos tengamos que seguir. Creo que en Alianza para el Progreso hay líderes con liderazgo propio, la mayoría desenvueltos en sus regiones, pero todos estamos en condiciones de aportar y lo estamos haciendo en el congreso”, expresó en RPP Noticias.

Vásquez consideró “inminente” el desafuero de Donayre y aseguró que “APP no blinda a nadie”, aunque lamentó la situación del ex general y consideró que no se presentará hoy a ejercer su derecho a la defensa.

“Lamentamos la situación del general porque es un amigo y compañero de bancada. Sin embargo, por encima de ese sentimiento de solidaridad y amistad está nuestra responsabilidad de políticos, entendiendo que no hay duda alguna de su sentencia. En APP no blindamos a nadie, damos el derecho a la presunción de inocencia mientras termina el proceso. No creo que se presente hoy porque siendo inminente el levantamiento de su inmunidad, su presentación sería figurativa”, afirmó.

El vocero de APP admitió que en el 92% de ocasiones Donayre votó en sintonía con Fuerza Popular, aunque aclaró que no se le consideró un adversario dentro de su bancada, mas sí un “rebelde”.

“Donayre a veces era rebelde y no votaba según lo acordado en la bancada. Le hemos hecho ver más de una vez. En APP hay un respeto democrático a la forma de pensar. Respetamos la opinión de cada integrante y eso quizás lo ha mantenido allí. Ese tema ya pasó”, aseveró.

Cabe indicar que Luis Iberico es el accesitario de Donayre y obtuvo 27,202 votos en las elecciones parlamentarias de 2016, el más próximo para alcanzar una curul en representación de APP.

Como se recuerda, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó el último lunes la sentencia de 5 años y seis meses de prisión contra Edwin Donayre por el delito de peculado, al ser hallado responsable de robo de combustible extraordinario asignado a la Región Militar del Sur, de la cual era jefe, entre enero y diciembre de 2006.

La sentencia fue impuesta en primera instancia el 27 de agosto del 2018 por la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima.