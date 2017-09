César Nakazaki asume defensa de Ollanta Humala y Nadine Heredia

El abogado César Nakazaki anunció que asume la defensa legal del expresidente Ollanta Humala y de su esposa, Nadine Heredia, quienes cumplen una orden prisión preventiva de 18 meses, mientras son investigados por presunto lavado de activos.

Mediante sus redes sociales, Nakazaki señaló que interviene en este caso, con la finalidad de garantizar “su libertad ante una detención arbitraria”.

“Amigos, quiero anunciar que desde hoy asumo la defensa del expresidente, Ollanta Humala y (la exprimera Dama) Nadine Heredia (…). Hoy las circunstancias del destino me han llevado a asumir otro reto y es la defensa del expresidente y su esposa”, señaló en un video.

Asimismo, dijo que buscará garantizar que ambos puedan acudir al juicio “en igualdad de condiciones”, desarrollando en ese proceso “la mejor defensa posible para lograr justicia”.

“El abogado lucha contra la impunidad, contra la corrupción, junto a la sociedad para que en el caso Lava Jato haya justicia”, añadió Nakasaki.

En ese sentido, precisó que luchará porque Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, “no sean víctimas de ajusticiamiento, sino de un justo juicio donde los tribunales determinarán si son inocentes o culpables”.

Alberto Fujimori

En otro momento, el letrado señaló que “no existe mayor cima” para un abogado que ser partícipe del juicio más importante de la historia de la justicia penal peruana, como lo fue —a su entender— el que culminó con una sentencia de 25 años de cárcel para Alberto Fujimori.

“Que defendí con toda convicción, como es de público conocimiento, luchando por la inocencia del (ex)presidente Alberto Fujimori (…). Confió en mí para permitirme desarrollar la defensa”, añadió.

Asimismo, explicó que nunca cesará en su lucha por la libertad de Alberto Fujimori, para evitar, de este modo, “que muera en la cárcel”.

“Pero hoy debo continuar en mi camino, no soy político, defiendo al hombre, no al partido, no a la obra, sino al ser humano, a Alberto Fujimori. (…) En esa misma convicción como abogado inicio la defensa de Ollanta Humala y su esposa”, agregó.

El anuncio de César Nakazaki:

