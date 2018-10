Hinostroza se volvió a quedar sin abogado: William Paco Castillo renunció

El abogado William Paco Castillo renunció a seguir ejerciendo la defensa del ex juez supremo César Hinostroza, quien se encuentra detenido en España a la espera de iniciarse el proceso de extradición.

“Las razones por las cuales estoy renunciando es por la absoluta falta de comunicación con mi patrocinado, quien se encuentra detenido y no tiene ningún acceso en España”, expresó en diálogo con RPP Noticias.

Explicó que la única comunicación que mantenía con Hinostroza Pariachi era a través de un pariente directo, a quien le expuso su estrategia de defensa, pues no tiene contacto alguno con la esposa ni la hija del ex juez.

“A la persona, que es su pariente directo, le he diseñado la estrategia para continuar con su defensa, pero como se trata de derechos inherentes a la persona los plazos van corriendo y no tengo mucha comunicación, por ello he decidido apartarme deseando la mejor de las suertes al procesado”, indicó.

Paco Castillo refirió que la mejor estrategia para César Hinostroza era negociar con el Ministerio Público para mejorar su situación legal, dejando entrever que debía acogerse a la colaboración eficaz.

Respecto a los audios entre Hinostroza, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y el expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CMM) Orlando Velásquez, el abogado afirmó que complican la situación judicial del destituido juez supremo.

“Esa ha sido justamente la gota que terminó de rebasar mi paciencia. Si se han revelado esos audios y no tengo la comunicación con la persona que protagoniza esos audios y no tengo comunicación, ¿Cómo podría seguir ejerciendo con su defensa?”, se preguntó.