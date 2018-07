César Hinostroza asegura que la "señora K" no es Keiko Fujimori

César Hinostroza, Vocal Supremo que fuera suspendido tras unos polémicos audios que los vinculan a una serie de casos de corrupción, aseguró que la “señora K” no es la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

En declaraciones realizadas a RPP, Hinostroza insistió que no hay audios que lo vincunlen con Keiko Fujimori: “Yo no me he reunido con la señora que especulan. No es, no es. No es. Es otra persona. No es Keiko Fujimori. Yo entiendo que la fuerza número 1 que me mencionan debe ser Fuerza Popular”.

Asimismo, cuando se le preguntó por la identidad de la “señora K”, César Hinostroza manifestó que no revelará su identidad porque la Fiscalía de la Nación le abrió una investigación al respecto y solo declarará ante este organismo: “Yo le digo al señor fiscal que como dice en los audios que vamos a explicar ahí, viendo el texto completo, pero han especulado por algunos indicios. Voy a declarar ante el fiscal, que es el que me ha abierto investigación”.

Por otro lado, César Hinostroza descartó que se haya gestionado y realizado una reunión con periodistas para el recientemente elegido fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, revelando que no lo vio “ese día”: “No hubo reunión con periodistas. Los periodistas saben quiénes son, tienen unidades de investigación, entonces sabrían quiénes fueron. Yo en ningún momento he hablado con Chávarry, ni lo he visto ese día a Chávarry”.

En ese sentido, Hinostroza insistió en no haber incurrido en delito alguno y que no tiene ningún temor en declarar: “¿Cuándo sería temor? Si es que yo hubiera cometido delito. Que alguien me pidió una reunión que no se realizó, ese pedido de cita para hablar con alguien no es delito. ¿Qué temor tengo? Cualquier penalista sabe que no es delito”.

César Hinostroza acusó una campaña en su contra y remarcó que ya han logrado su objetivo, puesto que el caso de Keiko Fujimori que su sala iba a resolver “ha llegado a la sala del señor César San Martín”.

Finalmente, César Hinostroza aseguró entender el repudio que genera en la opinión pública, porque esta “no tiene cultura técnica” en derecho y aseguró que demostrará su inocencia ante los tribunales.