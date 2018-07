César Hinostroza habla de Martín Vizcarra y tres ministros en nuevo audio

El presidente Martín Vizcarra es mencionado nuevamente en un audio que involucra al suspendido juez supremo César Hinostroza y al empresario Antonio Camayo.

El audio, que fue difundido por le portal “Gatoencerrado.net” fue registrado el 3 de abril y en este se oye a César Hinostroza preguntándole a Camayo Valverde si es posible conversar directamente con el presidente “Martín Vizcarra”:https://peru.com/actualidad/politicas/martin-vizcarra-pais-demanda-cese-miembros-cnm-peru-noticia-571083.

“¿Sabes qué he estado pensando ahora, hermano? Me gustaría conversar con el presidente actual. ¿Se podrá o no? ¿Es difícil?”, se le escucha decir a “César Hinostroza”:https://peru.com/actualidad/politicas/publican-conversacion-entre-cesar-hinostroza-juez-angel-romero-noticia-571523.

En respuesta, Antonio Camayo le dice: “No, claro que sí”. Al final de la conversación, el empresario le garantiza que coordinará esta reunión para la siguiente semana “para que hable directamente con él” en Palacio de Gobierno.

En la conversación también hablan de la cercanía que tienen ambos con el ahora ex ministro de Justicia, Salvador Heresi, a pesar de la sorpresa que se llevaron al verlo a él ocupando la cartera de Justicia y no a quien pronosticaban que sería la ficha de Martín Vizcarra para su primer gabinete: Vicente Zeballos, quien lo remplazaría meses después.

“Oye ‘Toñito’, una pregunta. El otro día… Zeballos… ¿Te acuerdas que estábamos conversando en Tarma de Vicente Zeballos de ministro de Justicia? No ha salido, ha salido (Salvador) Heresi”, se le oye a Hinostroza. “Ah, pero Heresi también es pata…”, le respondió Camayo.

En la conversación también hacen alusión al nombramiento de alguien que llaman “Walter” de apellido Guimaraes, en aparente alusión al actual ministro del Interior, Mauro Medina Guimaraes. Camayo asegura que ese día había almorzado con él.

Esta no es la primera vez que Martín Vizcarra es aludido en los audios que involucran a César Hinostroza. En un diálogo grabado el 4 de abril de este año, el magistrado recibió la llamada de alguien identificado como Aurelio Quispe. Ahí, este último le propuso un trato que, aseguraba, vinculaba al presidente de la República.

En otra conversación, llevada a cabo el 5 de abril, César Hinostroza habló con Antonio Camayo. Este último le dijo que estaba saliendo de Palacio de Gobierno porque ahora estaba “en las altas esferas”. Acto seguido, el entonces juez supremo le insistió en que lo contacte con Martín Vizcarra.

A continuación, la transcripción completa de la conversación del 3 de abril del 2017:

Antonio Camayo (AC): Doctor

César Hinostroza (CH): Toñito, ¿qué pasa? Ayer no me contestaste en todo el día, hermano. ¿Qué pasó?

AC: Regresando de Tarma

CH: ¿Recién?

AC: Sí, comparito. Muchas chelas… y vine manejando.

CH: Peligroso, ah…

AC: Doce horas… qué bestia.

CH: ¿Cuándo has llegado? ¿Ayer, lunes?

AC: Sí. Accidentes cualquier cantidad.

CH: Si, sí. ¿No te digo que a mí me chocaron?

AC: ¿Cuándo?

CH: [Ininteligible] … lo han llevado al señor al seguro, y del seguro le han dicho ya está el carro, lo ha llevado a un taller el idiota y ahí lo han dejado [risas]

AC: Ya pe’, caballero nomás. Hay que esperar.

CH: Son pitucos estos de La Rinconada, hermano.

AC: Ta’ bien, pe’. Que paguen su plata.

CH: Sí pues, hermanito. Oye Toñito, una pregunta. El otro día… Zeballos, ¿te acuerdas que estábamos conversando en Tarma de Vicente Zeballos de ministro de Justicia? No ha salido, ha salido Heresi.

AC: Ah… Heresi también es pata.

CH: Ya… y en Interior no salió tu pata…

AC: No, no, pero ha salido Walter… Walter que es mi pata.

CH: ¿Cómo se llama? ¿Guimaraes?

AC: Sí. Hoy hemos estado almorzando con él.

CH: ¿Has almorzado con él?

AC: Sí. Me agradeció por el tema, por todo.

CH: Ya. Qué bien ah, te felicito pues, hermanito. Ya estaremos pronto, en algún momento, en tu casa…

AC: Sí, claro.

CH: ¿Sabes qué? He estado pensando ahora, hermano. Me gustaría conversar con el presidente actual. ¿Se podrá o no? ¿Es difícil?

AC: No, claro que sí.

CH: Sabes qué, porque tengo varios proyectos para Justicia para que le interese y que salga a nivel nacional también que está trabajando el sector Justicia.

AC: Ya. Yo hago la reunión con él.

CH: Haz la reunión y, sabes qué, el actual ministro, Heresi, me conoce porque cuando estaba en el Callao él iba también a la corte.

AC: Claro.

CH: Entonces mira. Si el presidente está con el ministro de Justicia, todo… Hay varios proyectos dile [ininteligible] tiene varios proyectos para reformar la administración de justicia y eso lo puede anunciar a nivel nacional para que gane sus bonos, compadre.

AC: Claro.

CH: Ya. Entonces la próxima semana.

AC: Sí, la otra semana porque me dijo que [Ininteligible] llamó a las 5 a.m.

CH: Ah no, tranquilo pues. La otra semana entonces.

AC: La otra semana le saco reunión para que hable directamente con él.

CH: En la casa, ¿no? ¿O dónde?

AC: Claro. No, no… en palacio tiene que ser.

CH: En palacio… ya, ya. Vamos pues contigo.

AC: Claro, vamos conmigo.

CH: Ya, listo hermanito. Quedamos.