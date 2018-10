César Hinostroza: su esposa se fue del Perú hace varios días, revelan

La esposa del destituido juez supremo César Hinostroza salió del Perú con destino a Europa la semana pasada, en medio de los rumores sobre su paradero.

Según el diario El Comercio, Gloria Gutiérrez Chapa abandonó el país el jueves 11 de octubre con destino a España.

El récord migratorio de la esposa del ex juez supremo permite saber que salió del Perú a través de un vuelo de Air Europa.

Como se recuerda, el congresista Oracio Paroci (Nuevo Perú) cuestionó que el Parlamento no haya remitido el expediente con las acusaciones contra César Hinostroza al Ministerio Público.

En respuesta, el titular del Legislativo, Daniel Salaverry, dijo sentirse “indignado” con la demora y anunció sanciones contra los responsables del retraso.

Congresista @oraciopacori me informa el Oficial Mayor que el exp. se enviará recien hoy, a pesar que el mismo día 04 de octubre indiqué que se remita de inmediato. Los responsables de esta demora serán sancionados. Estoy tan indignado como usted. https://t.co/HmVIzQxRj8

Tras ello, siempre a través de Twitter, Salaverry anunció que ha propuesto las remociones del oficial mayor del Parlamento, José Antonio Abanto, del director general Parlamentario, César Delgado, y de la jefa del Gabinete de Asesores, Patricia Robinson.

Debido a la demora en el envío del exp. del ex juez Hinostroza y ex CNM al MP, he propuesto remover del cargo al Oficial Mayor, al Director General Parlamentario y a la Jefa de Gabinete de Asesores. Esta medida deberá ser ratificada por la Mesa Directiva y el Consejo Directivo.