César Hinostroza: audio revela nivel de influencia que tenía en la Policía

Un nuevo audio entre el suspendido juez supremo César Hinostroza y Antonio Camayo, dueño de la empresa IZA Motors, reveló el grado de influencia que tenía en la Policía Nacional.

El audio, publicado por IDL-Reporteros y Cuarto Poder, muestra a César Hinostroza llamando a Camayo para consultarle por el servicio de un patrullero de la Policía Nacional.

“Siempre es bueno estar conectado con la gente de la policía por cualquier emergencia”, le dice el suspendido juez a Camayo. En realidad, quería retirar un auto que “obstaculizaba” su estacionamiento.

“Yo quería ver que alguien toque la puerta del vecino, creo que nadie vive en esa casa, ya está abandonada, allí vivía un gitano que lo balearon una vez”, le dice Hinostroza a modo de justificación.

Este es el audio completo:

Antonio Camayo (AC): Doctor



César Hinostroza (CH): Toñito, cómo estás hermano. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal tus hijos?



AC: Tranquilo acá por La Molina, dando la vuelta



CH: Ya, está bien, está bien. Siempre es bueno



AC: Sí.



CH: Toñito, una consulta, este… siempre es bueno estar conectado con la gente de la policía por cualquier emergencia.



AC: Claro



CH: Mira eh… ¿cómo se tiene acceso al… digamos tengo la placa de un vehículo para saber quién es el dueño? Los policías tienen una base de datos creo, ¿no? ¿O no?



AC: Claro que sí, ajá.



CH: Ya, en realidad no quisiera tanto averiguar el dueño, sino hay un carro que desde ayer está estacionado al costado de mi casa, en la cochera. Al costado, ¿no? Afuera, en la calle.



AC: Sí.



CH: Un carro sucio, todo, parece que lo han abandonado y nadie lo recoge y obstaculiza mi estacionamiento.



AC: Ya, mando un patrullero ahorita.



CH: Sí pues, yo quería ver que alguien toque la puerta del vecino, creo que nadie vive en esa casa, ya está abandonada, allí vivía un gitano que lo balearon una vez.



AC: Ya, pásame el número de la placa por WhatsApp.



CH: Ya, me preocupa el número de la placa. Entonces mira, yo te voy a dar ahorita, que venga y vea, para que lo remolque así porque está en mi… desde ayer hermano



AC: Ya.



CH: Ya, entonces ahorita te lo voy a enviar, ¿ya?



AC: Ya, perfecto.



CH: Ya hermanito. Oye no te olvides pues para mañana las entradas.



AC: No, no, no, no, no.



CH: Ya, vienes a las diez, te espero en mi oficina para tomar un café, ¿ya?



AC: Ya pues, bacán.



CH: Listo, quedamos.



AC: Ya papá, listo.



CH: Saludos a Marita, saludos, saludos.



AC: Ya hermano, chau.



César Hinostroza en nuevo audio con Antonio Camayo. (Video: Cuarto Poder)