César Hinostroza asegura que teme por su vida si es extraditado desde España

Este miércoles se llevó a cabo la audiencia del pedido de extradición del ex juez supremo César Hinostroza en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España, la cual culminó minutos después de las 7 de la mañana (hora peruana).

El exjuez supremo participó de dicha sesión junto a su abogado y afirmó que su principal motivo para salir del Perú fue que temía por su vida, por lo que se opuso a una posible aprobación del pedido de extradición del gobierno peruano.

“Me he opuesto a la extradición […] Temía por mi vida, había recibido amenazas de muerte y además como podía ir a prisión […] donde compartiría celda con peligrosas personas que yo he condenado en 35 años de magistrado”, aseveró César Hinostroza durante la vista en la Audiencia Nacional, jurisdicción de Madrid.

Hinostroza cuenta con una orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra, pedido aprobado por el juez Hugo Núñez Julca, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y pertenencia a una organización criminal.

Además, César Hinostroza denunció irregularidades en el proceso en su contra y acusó al presidente de la República, Martín Vizcarra, de “grave intromisión”, tras su fuga del país en octubre del 2018.

Por su parte, el fiscal español Carlos García Berro, pidió a la Audiencia Nacional aprobar la extradición, asegurando que no se violaron derechos del ex juez y que la justicia española no puede caer en “un proceso inquisitorial sobre el régimen jurídico del Perú”.

Tras esta sesión, la Audiencia Nacional tiene tres días hábiles para decidir si aprueba o no la extradición de Hinostroza, la cual puede ser recurrida [apelada]. Posteriormente, el gobierno español debe dar su visto bueno.