César Hinostroza: aparece expediente perdido sobre investigación archivada

Un documento de investigación elaborado por la División Especializada en Lavado de Activo (Divila) de la Policía Nacional, que se creía perdido, muestra las investigaciones seguidas al suspendido juez supremo César Hinostroza por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que luego se archivaron.

Según el programa “Cuarto Poder”, algunas denuncias periodísticas dieron cuenta de que Hinostroza era propietario en Miami, Estados Unidos, de inmuebles que no había reportado en su calidad de funcionario público peruano.

La Policía logró en pocas semanas acopiar información sobre los inmuebles, los viajes, los movimientos, la actividad abogadil y judicial de César Hinostroza, y la ocupación laboral de su esposa, Gloria Elisa Gutiérrez Chapa.

¿Cuáles eran las sospechas?

En abril del 2012, “Hildebrandt en sus Trece” informó que un inmueble del condado de Miami Dade, en Estados Unidos, fue adquirido en US$ 323,800 por Gloria Elisa Gutiérrez Chapa, la esposa de Hinostroza.

La casa fue comprada con un préstamo bancario en Estados Unidos. Sin embargo, en el 2009, ante la falta de pago, una corte de Miami notifica a los dos, tanto a Gloria Gutiérrez como a César Hinostroza , de que si no cumplían, la casa va a ser rematada.

Ante ello, la 38 Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió investigación por lavado de activos. Lo mismo hizo la OCMA, que dispuso investigar el hecho, César Hinostroza argumentó que nunca supo que su esposa había comprado la casa de más de 300 mil dólares, pues el año de la adquisición, 2005, ellos estaban separados.

Aseguró que cuando se reconciliaron él se enteró de todo. La Fiscalía no tomó en cuenta el trabajo policial, y terminó archivando el caso por enriquecimiento ilícito en enero del 2014, la misma acción que tomó José Peláez Bardales, el entonces fiscal de la Nación.

Tras el estallido de los audios y en medio de la coyuntura de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, las autoridades de la Procuraduría de Lavado de Activos reabrieron el expediente y solicitó, el pasado 16 de agosto, a la Fiscalía de la Nación que ese caso sea reabierto.

¿Qué encontró la Policía Nacional?

A las dos casas ya conocidas, la Divila incluyó dos más, en la misma zona South West, de Miami Beach. Al respecto, César Hinostroza asegura que él solo posee una casa allí, la que compró en los años 90.

El documento también contiene información sobre el negocio de peluquería y de restaurante de Gloria Gutiérrez Chapa, la esposa de Hinostroza, a través de la empresa CHPSAC, curiosamente, las iniciales del magistrado.

Además, información sobre los viajes que hizo la pareja a Estados Unidos cuando, se suponía, estaban separados y que César Hinostroza ignoraba la compra de la segunda casa de Miami.

De igual modo, se observa envíos de dinero de Hinostroza a un agente en Miami llamado Frank Hernández, quien supuestamente financió parte del costo de la casa que, según el juez, adquirió su esposa.

Y se menciona un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las operaciones bancarias realizadas por el juez y su esposa.

“El Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en muchas sentencias que no se puede reabrir cosas decididas, sobre todo cuando se ha dicho que no hay delito. No es que no se haya archivado por falta de pruebas sino que no hay delito”, dijo en su defensa César Hinostroza.

Cabe indicar que Hinostroza trabajó muchos años en el Callao y llegó a ser la máxima autoridad judicial del puerto. Su patrimonio supera, según fuentes abiertas, los 2 millones de soles.