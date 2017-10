Censo 2017: PPK y las 2 frases curiosas tras ser el primer censado

Con una camiseta de Perú, el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) fue el primer ciudadano del país en ser censado. Además de hacer un llamado al deber cívico de todos los peruanos para que cumplan con el Censo 2017, el mandatario dejó dos frases curiosas, la primera sobre su raza: “usted me ve la cara, no voy a decir lo que no soy [blanco], es correcto hacer ese tipo de preguntas”; además, respondió sobre quién es el jefe o jefa del hogar: “yo… en realidad, la señora es la jefa de hogar”.