Caso Cócteles: Pier Figari y Ana Herz serán trasladados hoy a un penal

Pier Figari y Ana Herz, asesores de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pasaron la noche en la carceleta del Poder Judicial, a la espera de ser trasladados hasta el centro penal donde cumplirán la prisión preventiva de 36 meses ordenada por el Poder Judicial.

Ambos asesores fueron detenidos en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, luego de que el juez Richard Concepción Carhuancho declaró fundado el pedido de la fiscalía de lavado de activos que los investiga por los aportes a la campaña de Keiko Fujimori el 2011.

Hasta la sede de la carceleta judicial llegaron anoche los congresistas fujimoristas Úrsula Letona, Karina Beteta y Héctor Becerril, informó Andina.

Beteta sostuvo que tras la detención de los asesores de la lideresa de su partido hay una persecución política. “No hay proporcionalidad, me indigna que en casos de violación les dan 18 meses de prisión preventiva como máximo, pero en este caso se ensañan con los miembros de Fuerza Popular y les dan 36 meses. No me queda duda que hay persecución política”, afirmó.

El juez Richard Concepción Carhuancho dispuso la detención preliminar por 36 meses contra Pier Figari y Ana Herz al considerar que está medida restrictiva de la libertad permitirá que los investigados no afecten la acción de la justicia.

Figari y Herz son acusados de integrar una organización criminal al interior de Fuerza Popular que habría realizado la captación de fondos ilegales e ingresado a las cuentas del partido a través de falsos aportes.

Cabe indicar que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determinará en qué penal cumplirán la prisión preventiva que se prolongará hasta noviembre de 2021.