Carlos Tubino tras renuncia de Salaverry: “Si hay más renuncias, que las haya de una vez”

Tras la renuncia del presidente del Congreso, Daniel Salaverry, y de otros cuatro congresistas a Fuerza Popular, Guilder Ushñahua, Miguel Castro, Rolando Reátegui y Yesenia Ponce, el vocero del partido en mención, Carlos Tubino, mandó un drástico mensaje.

“Me parece bien que den un paso al costado. El tema del señor Salaverry hace tiempo que él estaba buscando aplausos a costa de Fuerza Popular”, señaló Tubino para RPP.

Asimismo, Carlos Tubino indicó que todo esto es un “cargamontón” contra Fuerza Popular, y que eso no será impedimento para seguir adelante con el partido, así solo se queden con 20 congresistas.

“Acá ha venido sucediendo es un cargamontón sobre Fuerza Popular, pasando por encima de los parlamentarios Nosotros no somos corruptos y no vamos a seguir permitiendo, vamos a defender nuestro honor así sea con 20 congresistas”, subrayó el vocero de Fuerza Popular.

Por último, respecto a las posibles renuncias de otros parlamentarios del partido, Tubino indicó que espera que no haya más renuncias, pero que si las hay, que sea de una vez.

_

“Espero que no haya más renuncia, pero si la hay, que haya de una vez. Nosotros hemos dicho que preferimos no ser mayoría en el Congreso”_, finalizó.