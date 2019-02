Carlos Tubino: "No nos creen cuando decimos que no estamos para blindar a nadie"

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, lamentó esté martes que la opinión pública no le crea a su bancada cuando indican que “no blindan” a ninguno de sus legisladores.

Detalló, en esa línea, que el caso del congresista Héctor Becerril, quien fue involucrado en el presunto cobro de sobornos para intervenir a favor de una empresa en una licitación en Lambayeque, fue visto en una reunión de su bancada.

“A veces no nos creen cuando decimos que no estamos para blindar a nadie, estamos para tratar de hacer las cosas de la forma más correcta posible. Estamos en ese camino, pero no nos creen”, sostuvo en diálogo con Canal N.

En esa línea, Tubino explicó que Héctor Becerril pidió licencia a su agrupación para no perjudicar a su agrupación. Indicó, asimismo, que el legislador dio “una explicación bastante prolija y detallada” de la denuncia en su contra y ha pedido que se le investigue para aclarar su situación.

“Fue convocado hoy el congresista Héctor Becerril. Tuvimos reunión de bancada hoy día en la mañana y bueno él ha hecho una explicación bastante prolija y detallada y luego, al término de ella él pidió licencia a la bancada. Ha resuelto muchas inquietudes y preguntas que le hemos hecho y ahora ya lo que queda es que su caso, en lo que se refiere al Congreso se vea en la Comisión de Ética y posteriormente en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, señaló.

“Si alguien tiene alguna denuncia sobre cualquier tema y son responsabilidades individuales, debe asumirlas el propio legislador sin perjudicar al grupo político. Becerril también lo ha entendido de esa manera y por eso ha hecho el pedido de diligencias. Lo que puedo decir es que la situación que él Becerril está viviendo en este momento es una situación que debe investigarse al detalle”, aseveró.

En otro momento, el parlamentario aseguró que su bancada ha realizado un “análisis interno” de aquellas cosas que han hecho mal para “mejorar el rumbo”. Consideró, en ese sentido, que la manera en la cual abordaron el caso de Yesenia Ponce fue uno de los errores de Fuerza Popular.

“Hemos hecho un análisis interno de las cosas que hemos hecho bien y las que hemos hecho mal. Entre las que hemos hecho mal, por ejemplo, lo relacionado a la congresista Yesenia Ponce quien en su momento debió de ser suspendida”, manifestó.

“No la blindamos, pero debimos ser más duros seguramente”, remarcó.