Carlos Roca: "No hay que usar la trágica muerte de Alan García para suscitar odios"

Carlos Roca, ex parlamentario y es candidato a la alcaldía de Lima del Apra, hizo un llamado a sus colegas partidarios para que no se utilice la muerte del ex presidente Alan García para generar más división en el país.

“Ayer, en la Casa del Pueblo, escuchaba algunas expresiones de compañeros que han tenido frases muy hirientes frente a otras personalidades del Estado. Creo que es un momento en que hay que mantener serenidad, cordura”, comentó en declaraciones a RPP.

“Hay que evitar aprovecharse de la trágica muerte de Alan García para suscitar nuevamente odios en el Perú. Creo que eso hay que acabarlo […] Creo que la decisión personal de Alan García es una que hay que respetar”, añadió Carlos Roca.

El dirigente aprista pidió, en ese sentido, que el fallecimiento del ex jefe de Estado sirva más bien para unir más a la ciudadanía.

“Llamo a mis compañeros dirigentes. Creo que el tema legal tiene que continuar eventualmente. Hay otros detenidos, otros que tendrán que rendir cuentas ante la justicia. Creo que eso está bien y debe continuar. De ninguna manera debe detenerse”, manifestó el ex parlamentario.

El ex presidente Alan García se suicidó la mañana del miércoles 17 de abril momentos antes de ser detenido de forma preliminar en su casa ubicada en Miraflores.

La medida se había dictado por el Poder Judicial en medio de una investigación por presunto lavado de activos que implicaba a García Pérez y otros funcionarios de su segundo gobierno.