Bruce: es terrible que Del Solar diga que constitucionalidad de cuestión de confianza es secundaria

El congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) dijo sentirse sorprendido y calificó de “terrible” que el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, considere que una posible consulta al Tribunal Constitucional (TC) sobre los términos del pedido de cuestión de confianza del Ejecutivo es “estorbar la reforma política”.

“Que el primer ministro diga que esto no es importante, que la constitucionalidad o no de la cuestión de confianza es secundaria, eso me parece terrible”, afirmó en diálogo telefónico con RPP.

En entrevista con El Comercio, Del Solar refirió que toda consulta adicional sobre la cuestión de confianza es secundaria y queda “inmediatamente del lado de la resistencia”.

“Yo creo que aquí la consulta es otra. La consulta es: ‘Señores del Parlamento, ¿nos quieren dar la confianza? En mi opinión, toda otra consulta no solamente es secundaria, sino que queda inmediatamente del lado de la resistencia”, señaló Salvador del Solar.

“[Estoy] Sorprendido porque si es que no vamos a ceñirnos al ámbito constitucional y eso se considera poco importante, entonces cerremos la tienda y vayámonos todos”, manifestó Bruce.

En ese sentido, señaló que busca defender la Constitución Política, “que es el documento que nos marca las reglas del juego, que es el documento que norma lo que es la cuestión de confianza”.

“Lo que estoy planteando es que antes que el Congreso tome una decisión al respecto presente una demanda de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para que se pronuncie con respecto a dos cosas: a ver si el Ejecutivo puede poner un plazo al Congreso para decidir sobre las reformas y si el Ejecutivo puede plantearle al Congreso reformas constitucionales bajo una cuestión de confianza”, detalló.

Carlos Bruce explicó que una vez que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento al respecto, el Congreso podría seguir con el procedimiento de la cuestión de confianza.