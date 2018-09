Carlos Bruce: Pedro Chávarry usa la fiscalía para "venganzas políticas"

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK), Carlos Bruce, acusó al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de usar su cargo y el Ministerio Público para llevar a cabo una “vendetta política” al iniciar una investigación preliminar contra él y otros funcionarios por la presunta compra de votos contra la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

“Todos los políticos tenemos investigaciones de todo tipo […] Nos acusan de todo y está bien que te investiguen porque es tu forma de rendir cuentas, pero cuando una investigación es direccionada no es imparcial y si atribuye hechos que son falsos, entonces es claramente una vendetta política”, declaró Carlos Bruce en una entrevista a Canal N.

“El señor Pedro Chávarry va a tener que responder por usar la fiscalía para sus venganzas políticas personales”, añadió.

Carlos Bruce consideró que la apertura de este proceso, confirmada el viernes 21 de setiembre por el propio fiscal de la Nación, demuestra que hubo un “apresuramiento” porque le sindican haber realizado un viaje a Tumbes cuando él no pisó esa región cuando era ministro durante el gobierno de PPK.

“(Pedro Chávarry) ni siquiera se guarda las formas porque el congresista Juan Sheput, a las 4 p.m. del viernes, presenta un informe recomendando la destitución del fiscal y su inhabilitación […] y a las 9 p.m. me llega un documento a mi casa en el que se me inicia investigación preliminar”.

El congresista Bruce recordó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrá que pronunciarse sobre le informe contra Pedro Chávarry y exhortó a la bancada mayoritaria de Fuerza Popular a que respalde la destitución del fiscal de la Nación.

“Si de nuevo Fuerza Popular continúa con su campaña para autodestruirse, blindarían al fiscal de la Nación […] Dependerá de la decisión que tome esta bancada y el costo político que esté dispuesta a asumir. El 74% de la población, de acuerdo a la última encuesta, quiere que dé un paso al costado”, concluyó Carlos Bruce.

– Sobre referéndum –

El congresista de PpK también dijo que no confiaba en que Fuerza Popular cumpla con los plazos para concretar este año el referéndum que comprende las cuatro reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo.

“Si me preguntan si yo confío en que Fuerza Popular va a cumplir con su palabra: no. Yo no confío en ellos. Estoy dentro del grupo que queremos que así sea, pero que yo te diga que confío en lo que va a hacer Fuerza Popular, de ninguna manera”, afirmó Carlos Bruce en entrevista a RPP.

El congresista oficialista sostuvo que en caso el Congreso de la República no apruebe el referéndum sobre la reforma del sistema judicial y político, entonces la cuestión de confianza habrá sido retirada, caería el actual gabinete y el presidente Martín Vizcarra estaría facultado de cerrar el Parlamento.

“El Ejecutivo hace cuestión de confianza por cuatro reformas. Si el congreso no se las aprueban, entonces se le ha retirado la confianza al Ejecutivo. Por lo tanto cae el gabinete Villanueva y el presidente está facultado, si así lo desea, de cerrar el Congreso. […] El 4 de octubre sabremos si el fujimorismo cumple o no su palabra”, dijo.