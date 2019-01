Carlos Bruce: "No hay nada" para investigar al presidente Martín Vizcarra

El congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) aseveró esta noche que “no hay nada” para considerar que el presidente Martín Vizcarra pueda ser pasible de una investigación porque su empresa haya sido proveedora de CONIRSA en la carretera interoceánica.

Indicó, en esa línea, que es normal que los partidos investigados por corrupción busquen elevar una denuncia así “para distraer a la opinión pública” de sus respectivos casos.

“El presidente no ha mentido. ¿Qué mentira dijo o qué verdad no dijo? ¿Él no dijo que fue proveedor de una empresa como CONIRSA? Le preguntaron si había sido proveedor de Odebrecht y dijo que no. Odebrecht es una empresa y CONIRSA es otra. Son dos razones sociales distintas. Estamos hablando de una factura que presentó años atrás y ahí no hay nada, no hay nada”, sostuvo en una entrevista con Canal N.

“Si los adversarios [políticos] creen que por eso van a poder defender sus propios casos distrayendo a la opinión pública, ahí ellos”, señaló.

En otro momento, Bruce se refirió a la remoción del juez Concepción Carhuancho del caso de Keiko Fujimori y consideró que la misma se dio porque el magistrado “corrió un riesgo innecesario” declarando sobre dicho caso.

“Todo lo que ha ocurrido con el juez Concepción Carhuancho que si bien es un juez, como le llaman, ‘canero’; es una persona que aparentemente es imparcial y está desempeñando bien su trabajo, quizás la elección que hay ahí es que los jueces, a diferencia de los fiscales, no deberían de declarar tanto, porque si no los acusan de no ser imparciales”, manifestó.

“Creo que corrió un riesgo innecesario. El fiscal no es imparcial, porque está del lado que acusa, pero el juez tiene que ser imparcial y una declaración suya puede ser malinterpretada y llevar a beneficiar a una persona que está siendo acusada para decir que no es imparcial”, indicó Bruce.

Asimismo, el parlamentario respaldó que Vizcarra;se haya pronunciado sobre este caso porque ante la situación de todo el sistema de justicia, “él como ciudadano da una opinión que es perfectamente dable donde las instituciones no están a la altura de lo que todos quisiéramos que estén”.