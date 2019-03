Carlos Bruce pide disculpas por expresiones sobre informes de representación

El congresista Carlos Bruce, de Peruanos por el Kambio, ofreció disculpas por las expresiones que tuvo en las que afirmó que “a mucha honra” no presentaba informes por semana de representación desde el año pasado.

El también ministro de Vivienda señaló que sí debe rendir cuentas a la población, pero mantuvo su posición de no detallar a sus adversarios políticos qué labores cumple.

“Debo pedir disculpas si no me expresé bien. Creo que uno debe rendir cuentas a la gente y no a cuatro personas que integran a la Mesa Directiva y que son adversarios políticos”, aseveró en las redes sociales.

Como se recuerda, Carlos Bruce aseguró que los congresistas por Lima tienen sus oficinas dentro de su circunscripción y afirmó que por esta razón no presenta informes de representación.

“[Usted no presenta informes de representación desde el 2018, ¿por qué?] Y a mucha honra y explico por qué. Los [congresistas] de Lima tenemos nuestras oficinas en la circunscripción”, manifestó el último martes en entrevista con RPP.

Asimismo, consideró que no tiene por qué rendir cuentas a sus “adversarios” de la Mesa Directiva, por tratar de integrantes de la bancada de oposición como Fuerza Popular.

“¿Por qué voy a decirle yo a mis adversarios de la Mesa Directiva lo que hago una semana al mes y por qué si estoy investigándolos a ellos o al grupo al que representan, les tengo que decir lo que estoy haciendo?”, cuestionó.

Finalmente, consultado sobre el cobro de los S/2.800 de representación, aseveró que sí lo realiza porque los legisladores por Lima están en constante representación.

“Los [congresistas] de Lima no tenemos una semana en la que viajamos a nuestra localidad y recién ahí nos ponemos en contacto con nuestros votantes, lo hacemos todo el mes”, aseguró Carlos Bruce.