Carlos Bruce: "No creo que censuren a ministra de Educación por textos escolares"

El congresista Carlos Bruce, de Peruanos por el Kambio, consideró “improbable” que el Parlamento censure a la ministra de Educación, Flor Pablo, por errores en los textos escolares de educación secundaria.

“No creo que eso ocurra porque sería realmente digno de ripley que censures a una ministra que tiene poco más de un mes en el cargo. [Sobre ella] hemos escuchado frases fuera de lugar y que son una barbaridad”, indicó en RPP.

“Seguramente va a ser una interpelación bastante agitada, nos vamos a enfrentar unos a otros, los que tenemos un enfoque y otro. Lo que yo he percibido en el interior del Gobierno es que no hay marcha atrás. Aquí se trata de luchar por la igualdad y la no discriminación”, refirió.

Como se recuerda, el pleno del Congreso aprobó ayer por mayoría admitir la moción de interpelación que impulsa Fuerza Popular a la ministra de Educación, Flor Pablo, por errores en los textos escolares. Ella será interpelada el jueves 9 de mayo.

Según la moción, se cuestiona a la ministra por los errores en los libros del curso de “Desarrollo, Ciudadanía y Cívica” con respecto a su contenido sexual. Ella ya se había pronunciado sobre este tema el pasado 8 de abril, asegurando que habría una investigación.

De otro lado, Bruce criticó que una comisión del Congreso investigue las circunstancias en que se produjo el suicidio del ex presidente Alan García el pasado 17 de abril, tal como planteó la legisladora Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular).

“Hay que entender que hay un dolor allí. No creo que se vaya a llegar a una investigación en detalle. A la comisión respectiva irán, explicarán y allí quedará”, manifestó.