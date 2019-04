Carlos Bruce: "Si por acelerar una obra me acusan, que me acusen mil fiscales"

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, de Peruanos por el Kambio, aseguró que no tiene problema en ser sometido a una investigación por parte de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos y que responderá “con todo gusto”.

“Por acelerar una obra de reconstrucción en el marco de la ley tengo una acusación de un fiscal. Pues que me acusen mil fiscales porque lo voy a seguir haciendo. Ese mi trabajo”, aseguró ante la prensa.

“Mi trabajo es acelerar obras. Es lo que voy a seguir haciendo y todo esto lo diremos con todo gusto a la fiscalía para que vean que, aquí, no hay nada indebido”, añadió Carlos Bruce.

El ministro y también congresista oficialista reiteró que no le ofreció ninguna obra ni recibió pago alguno de parte del ex alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, sindicado como presunto líder de la banda Los Temerarios del Crimen.

“Hay congresistas que, dicen, llevaron obras y que por esas obras les dieron una comisión. Yo no le di ninguna obra. Yo le quité la obra de agua, no le di las obras de pistas y veredas y, a pesar de eso, también me acusa. Si le consigues obras, eres culpable, si no, también eres culpable”, cuestionó el ministro.

Carlos Bruce insistió, en ese sentido, que no tiene “nada de que arrepentirse” porque buscó llevar adelante obras lo más rápido posible.

Junto a Carlos Bruce, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, incluyó en una investigación a Javier Velásquez Quesquén (Célula Parlamentaria Aprista), Marvin Palma (Cambio 21), César Vásquez (Alianza Para el Progreso) y Clemente Flores (Peruanos por el Kambio).

La decisión la tomó a pedido del fiscal de Chiclayo Juan Carrasco, quien recabó indicios que le permitieron enviar un informe a la Fiscalía de la Nación en el cual dijo que había presuntos vínculos entre los cinco parlamentarios con la banda Los Temerarios del Crimen.