CAN Anticorrupción será parte de la PCM, informa presidente Vizcarra

La Comisión Nacional Anticorrupción (CAN), que articula esfuerzos frente a la corrupción en el país, será parte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), como parte de la estrategia de lucha contra ese flagelo, anunció hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Según explicó, la CAN Anticorrupción no será un ente asesor lejano que emite sugerencias o recomendaciones, que pueden ser aplicadas o no, sino que será parte de la estructura de la PCM con sus propias responsabilidades.

“Y nosotros estaremos obligados a cumplir lo que dice (la CAN) (…). Estará dentro de la organización del Estado”, señaló durante el segundo día del GORE-Ejecutivo Extraordinario.

Para el mandatario, se trata de un cambio sumamente importante, al cual se sumará la aplicación del Plan Nacional Anticorrupción recibido en la víspera de manos de la CAN.

“Le hemos dado el encargo al premier (César Villanueva) para aprobarlo con un decreto supremo en el Consejo de Ministros”, puntualizó.

Vizcarra destacó que el plan fue discutido y enriquecido por más de un año con aportes de la sociedad civil, gobiernos regionales, Poder Judicial, Contraloría y PCM.

“Tenemos un plan y lo vamos a aplicar. Sería fácil decir ‘lo vamos a revisar’, pero queremos tomar decisiones firmes contra corrupción”, enfatizó.

Fuente: Andina