Bruce sobre llamado de Keiko Fujimori: "Gobierno pondría sus condiciones"

El congresista Carlos Bruce, de Peruanos por el Kambio, consideró que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, hizo un pedido de tregua al solicitar al presidente Martín Vizcarra construir “una agenda de reencuentro”.

“El pedido de tregua me parece positivo. Sabemos que lo hace en vísperas de una situación difícil que se le viene, pero no importa. Hay que agarrarnos de ese gesto. Está muy bien en política y hay que recibirlo de buena manera”, expresó.

No obstante, Bruce Montes de Oca remarcó que dicha “tregua” debe darse bajo “ciertas condiciones” que la excandidata presidencial misma ha expuesto, como cambiar caras en la principal bancada de oposición.

“Ya no [tiene que haber] favoritismo en blindar a unos y no a otros. Eso tiene que parar y debe ser parte del acuerdo. Ya no ataques, que eso deba resolverse en los canales correspondientes”, indicó.

En el programa “20 18” de Canal N, el exministro también pidió que Fuerza Popular, a través del Congreso de la República, no entrometerse en la denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

“Hay que dejar de meter la mano en el caso Chávarry. Yo le dejaría ese problema a la Junta Nacional de Justicia, que se instala en enero del próximo año y que ellos vean”, explicó.

Bruce también enfatizó que el Congreso de la República debe dar leyes positivas y dejar de lado aquellas que lindan con lo inconstitucional

“[Tenemos] la ley Mordaza o la Cédula Viva para las Fuerzas Armadas. Eso es inconstitucional, el Congreso no puede hacer gasto, no puedes repartir dinero cuando la Constitución lo prohíbe. Esas leyes fueron promovidas por el fujimorismo con el Apra”, aseveró.

Finalmente, el parlamentario de la bancada PpK dijo que el Gobierno y el Parlamento Nacional ya han hecho su “mea culpa” tras la fuga a España del ex juez supremo César Hinostroza.