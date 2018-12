Bruce: interpelación a ministro Carlos Morán es "una pérdida de tiempo"

El congresista de Peruanos por el Kambio (PpK) Carlos Bruce cuestionó la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Carlos Morán, presentada por congresistas del Partido Aprista Peruano y de Fuerza Popular.

“Me parece una perdida de tiempo esa interpelación. Sin embargo, es un derecho de las minorías. Se necesita muy pocas firmas para tramitar una interrelación”, apuntó en enlace telefónico con RPP.

Para Carlos Bruce, la mencionada moción no se justifica ya que, según él, el titular de la cartera del Interior ya brindó explicaciones a la Comisión de Defensa del Congreso en torno a la denuncia de interceptación telefónica a la vivienda del ex mandatario Alan García.

“El ministro ya ha estado más de tres horas explicando en la Comisión de Defensa el sentido del resguardo que tenía el ex presidente de la República. Ha dado todas las explicando del caso. No ha quedado ninguna duda con respecto a lo que estaba haciendo el personal policial, no se ha comprobado nada indebido”, sostuvo.

La moción, que contiene 20 interrogantes, demanda al ministro qué acciones ha tomado su cartera después de lo sucedido y por qué no informó detalladamente sobre la participación de la camioneta en el plan de seguridad.

Por otro lado, Carlos Bruce calificó como un “gravísimo revés” para el Parlamento la voluntad popular expresada en los resultados del referéndum nacional sobre la reforma política y de justicia.

“Gran parte de la responsabilidad de esta desconexión del Congreso con la gente es culpa de la mayoría fujimorista y del Apra, que en algunas cosas ha estado haciendo de cola”, comentó.

En este sentido, criticó a la congresista de Fuerza Popular, Milagros Salazar, quien en horas de la mañana cuestionó la legitimidad de la consulta popular al considerar que había desinformación y un direccionamiento por parte del gobierno de Martín Vizcarra.

“Eso es realmente adolescente y es preocupante porque significa que no están entendiendo nada. Esperemos que esas actitudes no primen porque si no se vienen épocas muy oscuras para el país”, señaló Carlos Bruce.