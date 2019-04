Blume: "Congreso tiene que revisar normativa" de prisión preventiva

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, afirmó que el Congreso de la República “tiene que revisar la normativa” de la prisión preventiva en el Perú, puesto que “hay un uso excesivo y en algunos caso hasta abusivo” de esta medida.

En esa línea, consideró que es obligación del Parlamento actuar “en una situación en donde se está produciendo un abuso” debido a la malinterpretación de una norma.

“Hay un uso excesivo y en algunos caso hasta abusivo de esta figura. No lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha emitido dos informes muy importantes uno del año 2013 y otro del año 2017 […] Yo diría que el Congreso tiene que revisar esta normativa”, sostuvo en una entrevista con el programa “Agenda Política” en Canal N.

“El Congreso no actúa en base a encuestas, actúa en base a responsabilidades constitucionales y en una situación en donde se está produciendo un abuso por una norma malinterpretada o una norma demasiado amplia, debe ingresar a la revisión de esa norma y debe aprobar la modificatoria respectiva”, señaló.

En otro momento, el titular del TC dijo creer que “en términos fácticos y concretos” la prisión preventiva es una condena adelantada y, en ese sentido, instó a los jueces a tener en cuenta el daño que se genera en la imagen de los investigados al dictarles este tipo de medidas.

“En términos fácticos, en términos concretos [la prisión preventiva] sí [es una condena adelantada], porque la condena se va a materializar en una privación de la libertad, si usted detiene preventinamente, sin denuncia, sin proceso a una persona, el efecto es el mismo”, indicó.

“Con el agravante de que en el imaginario popular, esa persona que ha sido detenida ya ha sido condenada, por tanto el daño moral, el daño a su imagen es devastador y eso tiene que considerarlo un juez. No se puede jugar con la dignidad de las personas”, manifestó.

Finalmente, al ser consultado por el caso del ex presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) para quien el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva el último viernes, Blume prefirió no referirse a algún caso específico, pero precisó que el problema con esta medida privativa de la libertad no se produce solo en el Perú.

“No me voy a referir a los casos concretos debido a que alguno podría llegar a la entidad que presido, pero sí decirle que este tema de la prisión preventiva se ha visto en muchos países del mundo y en los países desarrollados la prisión preventiva existe también el problema”, explicó.