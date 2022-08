El subsecretario general del Despacho Presidencial de Pedro Castillo, Beder Camacho, se presentó este jueves ante la Fiscalía de la Nación para brindar su testimonio en una citación que estaba programada para las 9:30 a.m.

“Vengo caminando solo, tranquilo, voy a decir mi verdad, mi inocencia. Que yo no he hecho nada, no he intervenido en nada y que el presidente de la República a mí no me ha ordenado nada para obstruir a la justicia”, declaró ante la prensa antes de ingresar al Ministerio Público.

Este miércoles, el Ministerio Público informó que incorporó al subsecretario de la Presidencia, Beder Camacho, por la presunta comisión del delito de encubrimiento persona en calidad de autor, por la fuga de Bruno Pacheco.

Beder Camacho entrando al Ministerio Público

Asimismo, se le inició una investigación al asesor del Gabinete Técnico de la Presidencia, Éder Vitón, a quien se le imputa el presunto delito de organización criminal.

“Lo único que espero es objetividad de la Fiscalía de la Nación y siempre confío en la justicia del país. Siempre he dicho, voy a dar la cara y me estoy presentando”, comentó a Canal N.

Beder Camacho también descartó que haya algún intento por su parte de convertirse en colaborador eficaz. “Llamé al medio de comunicación (que difundió esto) y no me dieron derecho a réplica. Creo que nuestra prensa es seria [...] pero con mentiras este país no va a avanzar”, concluyó.

